Adiós a las gorras: el accesorio que es furor en Europa y promete ser tendencia en el verano
Los pañuelos y los pilusos ganan terreno en Europa y se perfilan como los accesorios estrella del verano. Cómodos, versátiles y con estilo, prometen desplazar a las clásicas gorras y renovar los looks de la temporada.
Resumen para apurados
- Los pañuelos y pilusos desplazan a las gorras deportivas en Europa para el verano, impulsados por la búsqueda de comodidad, estética retro y protección solar.
- El auge revive diseños vintage mediante telas livianas como seda, algodón o rafia, adaptándose a múltiples usos urbanos frente a los accesorios deportivos tradicionales.
- Esta moda europea anticipa los complementos que dominarán la temporada estival argentina, consolidando un cambio hacia estilos urbanos más versátiles y personalizados.
La moda de primavera-verano apuesta por prendas cómodas y accesorios versátiles. Los pañuelos para la cabeza y los sombreros tipo piluso ganan protagonismo como alternativas a las clásicas gorras deportivas, con diseños livianos, estampados y materiales pensados para los días de calor.
Las tendencias que llegan desde Europa anticipan cambios en los accesorios que acompañarán los conjuntos de la próxima temporada. Frente a los modelos deportivos tradicionales, aparecen opciones que combinan comodidad, protección frente al sol y una estética inspirada en décadas anteriores.
Entre las propuestas que se destacan están los pañuelos de seda o algodón, que permiten distintas formas de uso, y los sombreros de ala corta, conocidos como bucket hats. Ambos se adaptan a diferentes estilos y pueden combinarse con prendas informales para crear looks urbanos y veraniegos.
Pañuelos para la cabeza: el accesorio retro que vuelve a la moda
Los pañuelos se posicionan como una de las alternativas para quienes buscan renovar sus conjuntos sin recurrir a las gorras convencionales. Su principal ventaja es la versatilidad: pueden llevarse anudados debajo del mentón, sujetos en la nuca o cubriendo buena parte de la cabeza.
Los modelos de seda y algodón ofrecen distintas opciones según el estilo y la ocasión. Los estampados geométricos, los motivos clásicos y los colores intensos conviven con diseños en tonos neutros, que se integran con facilidad a la ropa de todos los días.
Además de complementar un conjunto, los pañuelos permiten mantener el cabello recogido y sumar un detalle de inspiración vintage. Se pueden combinar con anteojos de sol, vestidos livianos, camisas amplias y prendas de lino.
Los pilusos también ganan lugar entre las tendencias de verano
Otra opción que vuelve a ganar espacio en la moda urbana son los bucket hats, conocidos en Argentina como pilusos. Con su ala corta y caída, estos sombreros se convirtieron en un complemento habitual de los looks informales y aparecen en distintas versiones para la temporada de calor.
Las propuestas incluyen modelos confeccionados en algodón, gabardina liviana, rafia y tejidos al crochet. La elección del material modifica tanto la apariencia como la comodidad y la ventilación del accesorio.
Por su diseño, los pilusos pueden utilizarse en la playa, durante paseos al aire libre o en la ciudad. A diferencia de los modelos deportivos tradicionales, algunos incorporan texturas y terminaciones que permiten combinarlos con prendas más elaboradas.
Qué colores y materiales se usan esta temporada
La paleta de primavera-verano combina tonos neutros, colores pastel y estampados geométricos. Estas alternativas permiten sumar un accesorio llamativo o mantener un conjunto de estilo más discreto.
Los pañuelos estampados funcionan como protagonistas cuando se combinan con prendas lisas, mientras que los pilusos de colores sobrios se integran con facilidad a distintos estilos.
La elección también depende del uso: los tejidos livianos pueden resultar más cómodos durante los días de calor, mientras que los diseños con mayor estructura aportan una apariencia diferente.