La tendencia para el verano 2027 que permite disfrutar del agua sin ocupar todo el patio

Con la llegada del calor, muchas familias empiezan a pensar cómo renovar el patio para disfrutar del verano 2027. Sin embargo, instalar una pileta tradicional no siempre es una opción: requiere espacio, una inversión importante y tareas de mantenimiento. Frente a ese escenario, los jacuzzis compactos aparecen como una alternativa para aprovechar el exterior sin ocupar todo el jardín.