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No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público

Netflix sumó a su catálogo una miniserie que combina pasión, secretos familiares y luchas de poder. Al este del Edén, protagonizada por Florence Pugh, recorre varias décadas de una historia marcada por la ambición y los conflictos entre dos hermanastros.

No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público
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Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix estrenó "Al este del Edén", una miniserie dramática para adultos de siete episodios protagonizada por Florence Pugh sobre intensas disputas familiares en California.
  • La trama recorre varias décadas de la familia Trask, desde la posguerra civil hasta la Primera Guerra Mundial, marcada por la codicia y la rivalidad entre hermanastros.
  • Con un elenco de renombre internacional, la producción se posiciona como una de las apuestas dramáticas más fuertes de la plataforma para captar al público adulto.
Resumen generado con IA

Las historias familiares atravesadas por la rivalidad, el deseo y la ambición encuentran un lugar central en Al este del Edén, la producción que llegó a Netflix y se destaca entre los estrenos de 2026. Con siete episodios, la serie propone un drama intenso ambientado en California, en una época marcada por las transformaciones sociales y los enfrentamientos personales.

La ficción está protagonizada por Florence Pugh, junto a un elenco que incluye a Christopher Abbott y Mike Faist. Su trama gira alrededor de una familia en la que las disputas por la herencia y las relaciones sentimentales ponen a prueba los vínculos entre sus integrantes.

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Por sus temas adultos y las situaciones que aborda, es una propuesta orientada al público adulto, no a los más chicos.

De qué trata Al este del Edén, la serie de Netflix

La historia sigue a la familia Trask a lo largo de varias décadas, desde el período posterior a la Guerra de Secesión estadounidense hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial.

En el centro del relato aparecen dos hermanastros cuyas vidas quedan atravesadas por los conflictos familiares. La llegada de Cathy, una mujer seductora y enigmática, altera el equilibrio y desencadena una serie de enfrentamientos en los que la manipulación y los intereses personales tienen un papel decisivo.

A medida que avanza la historia, la serie explora la codicia, los secretos y las contradicciones de sus personajes. Las tensiones no se limitan a la disputa por el dinero: también involucran el amor, la confianza y las consecuencias de las decisiones que toman.

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El relato incorpora, además, a otros personajes que amplían el universo de la familia Trask, entre ellos Samuel Hamilton, un inmigrante irlandés que construye su vida en California; Lee, un hombre reconocido por su inteligencia y su capacidad de cuidar a los demás; y Faye, la propietaria de un burdel que ocupa un lugar importante en la trama.

El elenco de Al este del Edén

La miniserie reúne a intérpretes reconocidos de cine y televisión. Florence Pugh encabeza el reparto como Cathy Ames, acompañada por Christopher Abbott en el papel de Adam Trask y Mike Faist como Charles Trask.

El elenco se completa con:

Hoon Lee como Lee.

Tracy Letts como Cyrus Trask.

Martha Plimpton como Faye.

Ciarán Hinds como Samuel Hamilton.

Joseph Zada como Caleb “Cal” Trask.

Joe Anders como Aron Trask.

Dónde ver Al este del Edén

La producción está disponible en Netflix para el público de Latinoamérica, Estados Unidos y España, según la información difundida sobre su lanzamiento.

Con siete episodios, la serie ofrece una historia de época centrada en los conflictos familiares y las relaciones humanas. Su combinación de drama, secretos y personajes complejos la convierte en una opción para quienes buscan una ficción intensa y dirigida a espectadores adultos.

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