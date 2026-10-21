Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

Tucumán posee una capacidad recaudatoria propia relevante: está entre las provincias que más recaudan en términos absolutos, lidera el NOA en recursos propios por habitante y es la provincia de mayor recaudación por km². Además, al medir los Recursos Tributarios de Origen Provincial (TOP) contra el tamaño de la economía, alcanzan 7,87% del Valor Agregado Bruto (VAB) estimado en 2024, el segundo valor entre las 24 jurisdicciones. Estas conclusiones forman parte del informe “Tributos de origen provincial e inversión pública en la provincia para 2025”, elaborado por el economista y docente de la UNT Pablo Pero.
El consultor remarca que la provincia aparece bien en gasto de capital por km², lo que obliga a moderar cualquier diagnóstico demasiado simple. “Sin embargo, cuando el gasto de capital se mide por habitante o como proporción del gasto total, la provincia queda muy rezagada: penúltima entre las jurisdicciones con datos en gasto de capital per cápita, última del NOA y con sólo 4,3% del gasto total correspondiente a gasto de capital neto”, subraya.
La pregunta central, entonces, no es si Tucumán recauda o si realiza alguna inversión, sino por qué una capacidad fiscal propia elevada -también en relación con su producto- se traduce en un esfuerzo inversor relativamente bajo cuando se lo mide contra la población y contra el propio presupuesto provincial, plantea. Al agregar la Inversión Real Directa nacional que no aparece en el gasto provincial, el indicador pasa de $ 103.798 a $ 106.210 por habitante. “Tucumán continúa penúltima entre 23 jurisdicciones comparables y última en el NOA”. La conclusión más simple es “recauda mucho e invierte poco”, subraya el economista. En otros términos, Pero puntualiza que Tucumán recauda mucho en términos absolutos. Por habitante, Tucumán está en la mitad del ranking de recaudación propia pero casi al final en gasto de capital. Por km², en cambio, aparece muy arriba en ambos indicadores. “Aun allí surge una brecha: recauda por km² 4,3 veces el promedio provincial, mientras su gasto de capital por km² equivale a 2,2 veces ese promedio. Esa diferencia ayuda a ordenar el diagnóstico”, explica el consultor.
Los Recursos Tributarios de Origen Provincial (TOP) reúnen Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y otros tributos provinciales. No incluyen la coparticipación nacional. Por eso sirven para aproximar la capacidad fiscal propia de cada provincia. Para inversión se utiliza el gasto de capital neto de inversión financiera: al gasto total de capital se le resta la inversión financiera. Este indicador no equivale exactamente a “obra pública física pura”, porque también puede incluir equipamiento, bienes de uso y transferencias de capital. Sin embargo, es un proxy amplio y homogéneo de inversión pública provincial y evita mezclarla con préstamos, colocaciones u otros activos financieros, detalla.
Desde el Ministerio de Economía indicaron a LA GACETA que “no sorprenden los análisis sesgados en medio de campañas políticas. Sabemos que Argentina no tuvo presupuesto en los dos primeros años del gobierno nacional; que las provincias como Tucumán, que dependen en gran parte del presupuesto nacional, sí lo tuvo de acuerdo con las probabilidades de la economía que estimábamos”. El área que conduce Daniel Abad recuerda que “el ciclo económico había cambiado y que, de pasar de priorizar demanda agregada, importaciones y gasto público, pasamos a un ciclo de exportaciones, inversión y apertura económica en muy poco tiempo”.
Obras públicas
Asimismo detallan que, en la actualidad, “hay más de 40 obras públicas en la provincia financiadas con recursos propios, BID y Fondos Fiduciarios nacionales, entre otros, gracias a la gestión de nuestro gobierno. Para comprobar eso, basta con recorrer la provincia y salta a la vista la inversión de casi U$S 600 millones”.
Economía señala que el reporte de Pero nada dice respecto de la caída de la actividad y de los ingresos. “Con las estadísticas se pueden decir muchas cosas y valorarlas de acuerdo a lo que se quiera presentar. Sabemos que estamos en campaña política, pero también que vivimos en democracia. Sigan opinando porque estamos en democracia. Sabemos lo que queremos para nuestra provincia y lo que quieren la mayoría de los tucumanos”, finaliza.