Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

La pregunta central, entonces, no es si Tucumán recauda o si realiza alguna inversión, sino por qué una capacidad fiscal propia elevada -también en relación con su producto- se traduce en un esfuerzo inversor relativamente bajo cuando se lo mide contra la población y contra el propio presupuesto provincial, plantea. Al agregar la Inversión Real Directa nacional que no aparece en el gasto provincial, el indicador pasa de $ 103.798 a $ 106.210 por habitante. “Tucumán continúa penúltima entre 23 jurisdicciones comparables y última en el NOA”. La conclusión más simple es “recauda mucho e invierte poco”, subraya el economista. En otros términos, Pero puntualiza que Tucumán recauda mucho en términos absolutos. Por habitante, Tucumán está en la mitad del ranking de recaudación propia pero casi al final en gasto de capital. Por km², en cambio, aparece muy arriba en ambos indicadores. “Aun allí surge una brecha: recauda por km² 4,3 veces el promedio provincial, mientras su gasto de capital por km² equivale a 2,2 veces ese promedio. Esa diferencia ayuda a ordenar el diagnóstico”, explica el consultor.