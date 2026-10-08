Rentas prorrogó el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?

La jefa de la División Asistencia al Contribuyente, Karina Delordi, explicó que la prórroga amplía la posibilidad de acceder a los beneficios previstos por el organismo. “Mediante el citado régimen se pueden regularizar todas las deudas vencidas y exigibles al 31 de julio de 2026 de los tributos provinciales, incluyendo los intereses, recargos y multas. También en este régimen se prevé que se incluyan todas las deudas que se encuentren en gestión de cobro judicial, para lo cual el plan establece un beneficio de reducción en los honorarios profesionales de los apoderados fiscales del organismo, reduciéndolos en un 50% y dándoles la posibilidad de realizar el plan en 12 cuotas”.