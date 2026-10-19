La miniserie italiana que es furor en Netflix: tiene seis capítulos y una historia no apta para menores
La producción se estrenó en 2024 y cuenta una historia atravesada por los vínculos, la identidad y las revelaciones del pasado. Con una trama intensa y personajes que deben enfrentar decisiones difíciles, es una opción para quienes buscan una ficción corta para ver en pocos días.
Resumen para apurados
- Netflix estrenó en mayo 'La vida que querías', miniserie italiana que es furor por su drama sobre identidad y secretos que sacuden a una mujer en Lecce.
- Creada por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, la ficción de seis episodios sigue a Gloria, una mujer trans cuya estabilidad se quiebra con la reaparición de una vieja amiga.
- Protagonizada por Vittoria Schisano, la obra consolida el interés por ficciones dramáticas cortas para adultos y expande el alcance de producciones italianas en la plataforma.
Netflix tiene en su catálogo una miniserie italiana que propone una historia de conflictos personales, relaciones complejas y secretos que salen a la luz cuando menos se espera. Se trata de “La vida que querías”, una ficción de seis episodios que sigue a una mujer que intenta proteger la estabilidad que construyó después de atravesar momentos difíciles.
La producción se estrenó el 29 de mayo de 2024 y está dirigida a un público adulto. Su trama aborda cuestiones vinculadas con la identidad, la maternidad y los lazos familiares, a través de una historia que combina drama y revelaciones inesperadas.
De qué trata “La vida que querías”, la miniserie de Netflix
La protagonista es Gloria, una mujer transgénero que vive en Lecce, una ciudad del sur de Italia. Después de superar distintas dificultades, consigue establecerse, abrir su propia agencia de viajes y construir una relación sentimental con Ernesto.
Cuando parece haber encontrado la tranquilidad que buscaba, una persona de su pasado vuelve a aparecer. Se trata de Marina, una antigua compañera de la universidad que llega embarazada y acompañada por sus dos hijos.
Su visita altera la vida de Gloria y abre una serie de interrogantes sobre los años que compartieron. Lo que parecía un simple reencuentro se convierte en el comienzo de una etapa marcada por verdades ocultas, tensiones y situaciones que ninguna de las dos puede ignorar.
A medida que avanza la historia, las protagonistas deben revisar sus decisiones y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Los vínculos entre ellas y sus respectivas familias se ponen a prueba, mientras el pasado comienza a ocupar un lugar central en el presente.
Cuántos capítulos tiene y cuánto dura la miniserie
“La vida que querías” tiene seis episodios, con una duración aproximada de entre 47 y 50 minutos cada uno. Es una alternativa para quienes prefieren las historias breves, con una trama que se desarrolla a lo largo de pocos capítulos.
La ficción fue creada por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, quienes construyeron un relato que combina conflictos íntimos con temas sociales y familiares.
Quiénes actúan en “La vida que querías”
El elenco está encabezado por Vittoria Schisano, quien interpreta a Gloria, y Pina Turco, en el papel de Marina. También participan Giuseppe Zeno, Alessio Lapice y Nicola Bello.
Las actuaciones acompañan una historia en la que las relaciones personales tienen un papel central y donde los personajes deben afrontar situaciones que modifican sus vidas.
Qué clasificación por edad tiene y dónde verla
La miniserie está disponible en Netflix y cuenta con una clasificación para mayores de 16 años en la información proporcionada para esta producción.
Por sus temáticas adultas y los conflictos que presenta, está orientada a un público que busca dramas centrados en las relaciones humanas, los secretos y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una familia.
Con seis capítulos, escenarios del sur de Italia y una historia que conecta el pasado con el presente, “La vida que querías” es una opción para quienes buscan una ficción dramática breve dentro del catálogo de Netflix.