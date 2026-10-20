Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega, le cambió la cerradura de la casa y viajó a Brasil

Lo que parecía una separación más en el ambiente del espectáculo se transformó en una escalada de tensión sin precedentes puertas adentro. Julieta Prandi tomó la determinación de echar a Emanuel Ortega de la propiedad que compartían y cambiar la cerradura para impedirle el ingreso, una medida drástica que se conoció mientras la conductora y modelo se encuentra de viaje en Brasil con otro hombre. La maniobra unilateral congeló cualquier posibilidad de diálogo e inició una compleja disputa por la restitución de las pertenencias del músico.