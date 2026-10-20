Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega, le cambió la cerradura de la casa y viajó a Brasil

Resumen para apurados
- Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega del hogar que compartían en Buenos Aires y cambió la cerradura por un profundo enojo, antes de viajar a Brasil.
- La ruptura ocurrió tras seis años de relación y a un mes del casamiento previsto. Gran parte de los bienes del músico quedaron atrapados dentro del inmueble.
- El hecho marca un quiebre definitivo y sin retorno entre ambos, iniciando una compleja disputa por la restitución de las pertenencias que Ortega trajo del exterior.
Lo que parecía una separación más en el ambiente del espectáculo se transformó en una escalada de tensión sin precedentes puertas adentro. Julieta Prandi tomó la determinación de echar a Emanuel Ortega de la propiedad que compartían y cambiar la cerradura para impedirle el ingreso, una medida drástica que se conoció mientras la conductora y modelo se encuentra de viaje en Brasil con otro hombre. La maniobra unilateral congeló cualquier posibilidad de diálogo e inició una compleja disputa por la restitución de las pertenencias del músico.
Un cambio de cerradura y las pertenencias atrapadas en la propiedad
Los pormenores de esta medida salieron a la luz en el programa LAM conducido por Ángel de Brito. Fue la panelista Karina Iavícoli quien expuso los detalles de la expulsión que atravesó el artista en la vivienda familiar.
Según detalló la periodista, la decisión de Prandi obedeció a un profundo enojo, impulsándola a ejecutar un movimiento destinado a cortar todo tipo de contacto directo con su ex pareja. La situación dejó a Ortega sin la posibilidad de retirar el volumen principal de sus bienes.
"Están todavía en la casa de Julieta. Prandi había cambiado la cerradura. Lo echó porque está enojada", aseveró Iavícoli durante la emisión del ciclo televisivo. De este modo, el inmueble quedó totalmente bloqueado para el cantante.
Ante la imposibilidad de ingresar a la residencia, los hijos de Ortega debieron intervenir de manera directa para recuperar parte de la indumentaria personal del músico. Sin embargo, la mayor parte de sus efectos personales continúa retenida en el inmueble.
"Los hijos de Emanuel habrían ido y se llevaron un poco de ropa, pero el volumen de su vida, de todo lo que se trajo de Miami, está en lo de Julieta", remarcó la integrante de LAM al graficar la dimensión del patrimonio que continúa bajo el control de la modelo.
El refugio en el estudio y la palabra de un Ortega desconcertado
A raíz de esta salida forzada del hogar compartido, surgieron de inmediato diversas especulaciones sobre la contención y el presente habitacional del artista. Ante la ola de rumores, desde el entorno cercano a Ortega buscaron precisar su situación real.
La propia Iavícoli desmintió categóricamente que el cantante se encuentre desamparado o pernoctando en condiciones precarias. "Emanuel no está tirado, me lo dijo gente cercana, no está en un catre en su estudio de grabación", aclaró la panelista.
Asimismo, se remarcó que dicho inmueble no funciona como un departamento improvisado, sino como su espacio habitual de trabajo. Pese a contar con ese lugar para instalarse, el deseo central del músico es recuperar la totalidad de sus objetos personales traídos desde el exterior.
Por su parte, Ortega rompió el silencio para expresar su asombro ante el rumbo que tomó la ruptura tras seis años de convivencia. El intérprete admitió de forma pública que la idea de divorciarse jamás había cruzado por su mente y remarcó el carácter imprevisto de la determinación.
"No elegí estar en esta situación, no puedo hablar por las decisiones de otros, que tendrán que responder ellos", manifestó con evidente pesadumbre el cantante ante el sorpresivo desenlace.
Un comunicado unilateral y el quiebre a un paso del matrimonio
El conflicto escaló a niveles impensados luego de que Prandi hiciera pública la separación y la cancelación del compromiso ante la ley de manera unilateral, una decisión que tomó por sorpresa tanto a los seguidores de la pareja como al propio artista.
La noticia causó un impacto significativo debido a que la determinación se produjo a menos de un mes de la boda proyectada, pateando el tablero de una relación que parecía consolidada tras seis años compartidos.
En sus declaraciones, Ortega evitó confrontar abiertamente pero dejó en claro su dolor ante la forma en que se desencadenaron los hechos. "Estuve seis años con una persona que amé mucho, que quise mucho y que sobre todo respeto. Eligió hacer las cosas como las eligió. Fue todo muy raro", sintetizó el cantante.
Con Prandi instalada en suelo brasileño y el cantante abocado a recuperar sus pertenencias en Buenos Aires, la separación sumó un capítulo de tensión extrema que dejó al descubierto un distanciamiento definitivo y sin retorno