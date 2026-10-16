“Veo rituales”: la explosiva teoría de una vidente sobre la separación Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Al referirse a las declaraciones de Prandi sobre el final de la relación, Aristida consideró que una frase de la modelo podría aportar una clave para entender lo ocurrido. “Julieta dijo algo muy fuerte: que hay cosas que no se negocian. Para mí ahí está la clave. Algo le tocó la paz, la confianza o la dignidad”, manifestó.