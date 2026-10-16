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“Veo rituales”: la explosiva teoría de una vidente sobre la separación Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Aristida la Mística analizó la ruptura de la pareja, poco después de su casamiento, y aseguró que percibe una supuesta intervención energética para provocar el final de la relación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron.
Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La vidente Aristida la Mística afirmó en Primicias YA que la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se debió a rituales externos generados por envidia hacia la pareja.
  • La ruptura ocurrió poco después de su casamiento, tras un periodo de tensiones previas y declaraciones de Prandi sobre límites éticos y personales no negociables.
  • Respecto al futuro, la especialista descartó una pronta reconciliación y señaló que ambos deberán realizar limpiezas energéticas antes de evaluar retomar la relación.
Resumen generado con IA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, poco tiempo después de su casamiento, sorprendió y generó distintas interpretaciones en el mundo del espectáculo. Aristida la Mística dio su mirada sobre la ruptura y lanzó una teoría vinculada con supuestos trabajos energéticos para separar a la pareja.

“Eran una pareja muy linda. Emanuel la acompañó a Julieta en un momento muy difícil de su vida, y que pase esto tan rápido después de casarse llama mucho la atención”, afirmó la vidente, en diálogo con el portal Primicias YA.

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Aclaró que, desde su perspectiva, el final de la relación no se explicaría únicamente por un conflicto sentimental. “Yo no lo veo como una pelea más de pareja. Yo siento una energía rara alrededor de ellos. Una energía de corte, de separación. Para mí acá hubo un trabajo para que esa pareja se rompa”, dijo.

La teoría de Aristida la Mística sobre la ruptura

Aristida insistió en que percibe una supuesta intención externa para provocar la separación, aunque no presentó pruebas que respalden esa interpretación ni señaló a una persona en particular. “No estoy diciendo un nombre, no acuso a nadie. Pero veo intención, veo rituales, veo algo puesto para separar. Hay gente que no soporta ver felices a otros”, sostuvo.

También habló sobre prácticas como el tarot, el reiki y los oráculos. Según sus creencias, quienes se acercan a estas actividades deben conocer formas de protección y realizar una “limpieza” energética.

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Al referirse a las declaraciones de Prandi sobre el final de la relación, Aristida consideró que una frase de la modelo podría aportar una clave para entender lo ocurrido. “Julieta dijo algo muy fuerte: que hay cosas que no se negocian. Para mí ahí está la clave. Algo le tocó la paz, la confianza o la dignidad”, manifestó.

¿Hay posibilidades de una reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega?

Consultada sobre si la separación fue repentina o si existían problemas previos, Aristida descartó que se tratara de una decisión inesperada. “No lo veo repentino. Para mí venían con diferencias, con discusiones, con cosas raras que ni ellos podían explicar”, respondió.

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Respecto de una posible segunda oportunidad, la vidente fue contundente y planteó que, antes de pensar en una reconciliación, ambos deberían recuperar su equilibrio personal. “Hoy, así como están, no. Primero tendrían que limpiarse energéticamente los dos. Sacar todo lo que se les pegó y después ver si todavía se reconocen como pareja”, aseguró.

Por último, Aristida sostuvo que tanto Prandi como Ortega necesitan recuperar la tranquilidad antes de evaluar su futuro sentimental. “Julieta necesita sacar esa energía, ordenar su vida y volver a estar en paz. Emanuel también. Después recién se puede hablar de amor”, concluyó.

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