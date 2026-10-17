Una publicación de Josefina Lynch reavivó la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

De acuerdo con su relato, los encuentros entre el músico y la cantante habrían continuado durante el fin de semana. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, sostuvo la panelista.