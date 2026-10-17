Una publicación de Josefina Lynch reavivó la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Josefina Lynch reavivó en Instagram la polémica por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi tras cantar un tema romántico señalado como indirecta.
- Prandi y Ortega se separaron a 27 días de casarse por supuestos mensajes comprometedores con Lynch, quien niega la infidelidad y alega un nexo laboral.
- El escándalo mediático y las versiones cruzadas continúan escalando, manteniendo bajo la lupa pública la reciente ruptura de los artistas.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de las versiones que señalan a Josefina Lynch como la tercera en discordia, la cantante publicó un video en Instagram que volvió a alimentar las especulaciones y provocó un cruce con sus seguidores.
Lynch compartió una interpretación casera de “Algo contigo”, el clásico de Chico Novarro, y acompañó la publicación con una frase breve: “Sin filtro”. La elección de la canción no pasó inadvertida, ya que su letra habla de una atracción difícil de ocultar. “Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo / es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo”, dice el comienzo del tema.
La publicación recibió elogios por su voz, pero también comentarios que vincularon la interpretación con los rumores sobre su relación con Ortega. “Cómo no vas a enamorar a Emanuel”, escribió un usuario, en un mensaje que la artista no respondió.
Otros seguidores fueron más irónicos. “Justo este tema ja...”, comentó una mujer. Lynch le contestó: “Comprate una vida Agostina. Informate tambien”. Otra usuaria la comparó con la China Suárez por su supuesto papel en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”. En ese caso, la cantante se limitó a responder con un signo de interrogación.
También hubo mensajes que mezclaron los elogios con las sospechas. “Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito”, escribió otra internauta. Lynch respondió: “Sos una divina”.
El descargo de Josefina Lynch
La publicación llegó apenas dos días después de que la cantante difundiera un extenso descargo en sus redes sociales para desmentir las versiones que la vinculaban con la separación.
“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, escribió el jueves. En el mismo mensaje, sostuvo que su vínculo con el músico fue “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que estaba trabajando. Además, negó que hubieran existido intercambios de tono romántico o íntimo.
Sin embargo, la versión que había dado Karina Iavícoli en LAM, el programa de América TV, apuntaba en otra dirección. Según la panelista, Prandi habría encontrado mensajes subidos de tono entre su marido y Lynch, lo que habría provocado una fuerte confrontación.
“El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató Iavícoli sobre la discusión que habría mantenido la entonces pareja.
La periodista también aseguró que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, había publicado fotografías en el estudio de grabación de Ortega que luego eliminó. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, afirmó.
De acuerdo con su relato, los encuentros entre el músico y la cantante habrían continuado durante el fin de semana. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, sostuvo la panelista.
Qué dijo Martín Ortega sobre el estudio y Julieta Prandi
En medio de la polémica, Martín Ortega, hermano del músico y asesor artístico, salió a defenderlo públicamente. En diálogo con LAM, negó que el estudio fuera un lugar destinado a encuentros privados y lo definió como “un lugar serio de trabajo”.
Consultado sobre la existencia de una cama en el establecimiento, explicó que en el segundo piso hay “una especie de departamentito”, preparado para las jornadas de grabación que se extienden durante toda la noche. “Es importante decir que es un lugar de trabajo, no es un bulo”, remarcó.
Sobre la presencia de Lynch en el estudio, Martín fue breve: “Fue a trabajar, fue a grabar. Es todo lo que sé y todo lo que imagino que sucedió”.
El hermano del músico también se refirió a Prandi y afirmó: “Julieta es celosa”. De todos modos, relativizó su comentario al agregar que “la mayoría de las personas son celosas cuando están en una relación”.
Mientras las versiones sobre la ruptura continúan circulando, la elección musical de Lynch volvió a ponerla en el centro de la conversación y abrió un nuevo capítulo en una polémica que, por ahora, sigue marcada por las declaraciones cruzadas.