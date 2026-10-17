Anses paga hasta $273.000 a cónyuges en octubre de 2026: quiénes pueden cobrar la asignación

Para cobrar esta asignación es imprescindible iniciar el trámite formalmente, ya que la acreditación no es automática. La gestión se puede hacer por internet ingresando a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la opción de Atención Virtual. Antes de comenzar el procedimiento, es conveniente revisar que los datos personales estén actualizados y que el matrimonio ya se encuentre registrado en la base de datos del organismo.