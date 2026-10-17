Anses paga hasta $273.000 a cónyuges en octubre de 2026: quiénes pueden cobrar la asignación

Resumen para apurados
- En octubre, ANSES otorga en Argentina hasta $273.324 a cónyuges registrados que se casen por civil, tras actualizar el monto de la asignación por matrimonio según la inflación.
- El cobro no es automático y se tramita vía web o presencial hasta dos años post enlace civil. Exige seis meses de antigüedad laboral y no superar topes de ingresos fijados.
- La prestación busca aliviar los gastos iniciales del matrimonio formal y se pagará en dos quincenas hasta el 10 de noviembre para quienes cumplan con las condiciones previstas.
Los beneficiarios que se encuentren bajo el régimen de las Asignaciones Familiares pueden acceder a una ayuda económica excepcional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos por un beneficio que no puede cobrarse de manera automática y que debe gestionarse a través de la página del organismo previsional o de forma presencial. Quienes cumplan los requisitos pueden acceder a montos de hasta $136.000 en el mes de octubre de 2026.
ANSES dispone para un grupo específico de la población la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, una prestación que permite el cobro por parte de ambos cónyuges, quienes pueden recibir hasta $136.662 tras el aumento aplicado del 1,66% ajustado por los valores de la inflación y el IPC. Este estímulo económico se otorga a quienes estén comprendidos por el Régimen de Asignaciones Familiares.
Los montos actualizados de octubre
La APU se entrega a los titulares que se casan por civil y se acredita por única vez tras el enlace. Ambos integrantes de la pareja pueden solicitarlo si cumplen con los requisitos que detalla el organismo previsional. Así, cada uno con su importe completo, podrían llegar a sumar un monto total de $273.324. Sin embargo, este valor se ajusta al momento en que ocurrió el casamiento.
Quienes se hayan casado en meses anteriores a octubre podrán recibir un monto diferente, ya que el pago se ajusta al tiempo en que se celebró la unión. La gestión y solicitud de la asignación puede realizarse desde los dos meses y hasta los dos años de celebrado el acto. En el caso de los empleados registrados, también se exige haber trabajado al menos seis meses seguidos antes de contraer matrimonio.
Quiénes pueden acceder al cobro de la APU
La ayuda económica, sin embargo, no está destinada a todos los beneficiarios de asignaciones familiares. El cobro alcanza principalmente a quienes trabajan en relación de dependencia, es decir, empleados y empleadas registrados que perciben un sueldo. También incluye a trabajadores de temporada. Además, pueden pedirlo quienes reciben la Prestación por Desempleo, quienes cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o son titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Otra condición indispensable es no superar los topes de ingresos que dispone ANSES, tanto para el grupo familiar como para los ingresos individuales. Para el mes de octubre los valores máximos son los siguientes:
- Ingreso máximo del grupo familiar: $6.419.726
- Ingreso máximo por persona: $3.209.863
Para cobrar esta asignación es imprescindible iniciar el trámite formalmente, ya que la acreditación no es automática. La gestión se puede hacer por internet ingresando a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la opción de Atención Virtual. Antes de comenzar el procedimiento, es conveniente revisar que los datos personales estén actualizados y que el matrimonio ya se encuentre registrado en la base de datos del organismo.
Qué documentación se requiere
Asimismo, se debe adjuntar la documentación requerida: los DNI de ambos integrantes de la pareja y la correspondiente acta o partida de matrimonio. Aquellas personas que prefieran hacer la presentación en forma presencial deberán solicitar un turno previo a través del sitio web para dirigirse a una de las oficinas de ANSES con la documentación física.
Para el pago de las Asignaciones de Pago Único (que abarca también las líneas de Nacimiento y Adopción), el organismo no contempla la terminación del DNI como ocurre con el resto de las prestaciones mensuales. El cronograma se organiza en dos quincenas de acreditación que cubren a todos los documentos:
- Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
- Segunda quincena: del 22 de octubre al 10 de noviembre.