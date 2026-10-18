Anses: quiénes cobran del 19 al 23 de octubre y de cuánto es el aumento en octubre

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses abona jubilaciones y asignaciones con un aumento del 1,66% del 19 al 23 de octubre, según terminación de DNI, para cumplir con el calendario mensual.
- El incremento responde a la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación de dos meses atrás. Los cobros se acreditan de forma escalonada según el último número del documento.
- La confirmación de las fechas permite a los titulares planificar sus ingresos frente a la inflación, a la espera del próximo ajuste previsional programado para noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Entre el lunes 19 y el viernes 23, distintas prestaciones se acreditarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Durante octubre, los haberes y las prestaciones sociales recibieron una actualización del 1,66%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses anteriores.
Para organizar los cobros, el organismo estableció fechas específicas para cada grupo, por lo que es importante revisar el calendario antes de consultar cuándo estará disponible el dinero.
ANSES: calendario de pagos del 19 al 23 de octubre
El cronograma de esta semana incluye jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Prestación por Desempleo.
Estas son las fechas previstas según la terminación del documento.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
El calendario contempla el pago para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.
Para determinar el ajuste mensual se utiliza el índice con dos decimales, lo que permite establecer el porcentaje exacto de actualización.
El incremento alcanza a las prestaciones contempladas en el esquema de movilidad mensual, aunque los montos finales dependen de cada beneficio y de la situación particular de cada titular.
Cómo consultar cuándo y dónde cobro en ANSES
Las personas que reciben jubilaciones, pensiones o asignaciones pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los canales digitales del organismo.
Para hacerlo, deben seguir estos pasos:
El sistema informará, cuando corresponda, la fecha y el lugar donde se encuentra disponible el pago, además del período habilitado para cobrar la prestación.
Consultar el calendario según la terminación del DNI permite identificar cuándo corresponde recibir el dinero y evitar confusiones con las fechas asignadas a otros beneficiarios.