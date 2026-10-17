La maduración de la caña avanza con buena evolución en todas las regiones de la provincia

Entre el 22 y el 28 de septiembre, técnicos de la sección Caña de Azúcar (subprogramas Agronomía y Mejoramiento) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizaron el quinto muestreo del avance de zafra 2026, con el objetivo de evaluar el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán.
El trabajo estuvo a cargo de Luis Alonso, Pablo Medina, Sofía Fajre y Natalia Sorol. Se relevaron 12 localidades representativas de las zonas noreste, centro y sur de la provincia, y se evaluaron cañaverales de distintas edades de soca y de distintos niveles productivos de las variedades LCP 85-384, TUC 03-12 y TUC 95-10, que en conjunto representan más del 80% de la superficie cañera provincial.
Las muestras, recolectadas aleatoriamente, fueron peladas, despuntadas y procesadas dentro de las 24 horas posteriores a su cosecha en el trapiche experimental de la sección Química de Productos Agroindustriales de la Eeaoc, con una capacidad de extracción del 60%. Se determinaron los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo, sin expresarlos como rendimiento fabril, dado que este depende de la eficiencia industrial de cada ingenio.
En la Tabla 1 se presentan los indicadores del estado madurativo de los cañaverales obtenidos en este muestreo, agrupados según zona geográfica y localidades evaluadas.
Se observó una buena evolución en el proceso madurativo de los cañaverales en todas las regiones, en las cuales se registraron aumentos en los valores de Pol% caña con respecto al muestreo anterior. La zona centro del área cañera mantiene los valores más altos de Pol%, mientras que los más altos de Pureza% del jugo se registraron en la región sur. Asimismo, la región noreste mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo, y presentó valores similares a los de las regiones Centro y Sur.
Temperaturas
Durante el período evaluado, se registró un incremento de las temperaturas respecto del período anterior, con jornadas en las que las máximas superaron los 35° C. Asimismo, se observaron amplitudes térmicas favorables para la maduración de la caña de azúcar. La presencia de días sin precipitaciones, acompañados de elevada radiación solar, contribuyó a generar condiciones ambientales propicias para la acumulación de sacarosa en los tallos y para el avance del proceso madurativo.
Durante el último muestreo, se observó una importante presencia de cañaverales con floración, y la variedad LCP 85-384 se destacó por presentar la mayor proporción de tallos florecidos. Este fenómeno se observa principalmente en las regiones Centro y Sur de la provincia.
El trabajo también comparó los contenidos sacarinos de las regiones cañeras entre las campañas 2025 y 2026. La comparación interanual de los muestreos de septiembre de 2025 y 2026 evidencia un comportamiento madurativo relativamente similar entre ambas campañas, aunque con algunas diferencias regionales.
En la región noreste, los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo registrados en 2026 fueron ligeramente inferiores a los de 2025. En contraste, las regiones centro y sur presentaron una evolución favorable, con incrementos en el contenido sacarino respecto de la campaña anterior, más pronunciados en la región Sur, mientras que la pureza del jugo mostró variaciones menores. En términos generales, la campaña 2026 presentó una mayor homogeneidad en la calidad industrial entre las tres regiones (Tabla 2).