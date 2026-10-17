La maduración de la caña avanza con buena evolución en todas las regiones de la provincia

Se observó una buena evolución en el proceso madurativo de los cañaverales en todas las regiones, en las cuales se registraron aumentos en los valores de Pol% caña con respecto al muestreo anterior. La zona centro del área cañera mantiene los valores más altos de Pol%, mientras que los más altos de Pureza% del jugo se registraron en la región sur. Asimismo, la región noreste mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo, y presentó valores similares a los de las regiones Centro y Sur.