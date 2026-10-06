Noruega analiza prohibir los anteojos inteligentes en espacios públicos: el motivo

Resumen para apurados
- El gobierno de Noruega analiza prohibir temporalmente los anteojos inteligentes en espacios públicos para proteger la privacidad ciudadana frente a grabaciones no consentidas.
- La capital, Oslo, ya los vetó en escuelas tras denuncias en Europa por filmaciones no consentidas, especialmente vinculadas a dispositivos de Meta con cámaras integradas.
- El oficialismo noruego busca apoyos en el Parlamento para aprobar el proyecto, marcando un antecedente clave en la regulación del uso de tecnología wearable en Europa.
Noruega analiza una prohibición temporal de los anteojos inteligentes en determinados espacios públicos por motivos de privacidad, según anunció el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.
La iniciativa busca evitar la captura de imágenes sin consentimiento de las personas que son filmadas. La medida podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.
El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para avanzar con la iniciativa. Por ese motivo, prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.
“No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada”, declaró Micaelsen.
La preocupación por los lentes de Meta
El gobierno noruego aclaró que no busca establecer una prohibición total de los anteojos inteligentes. La propuesta se concentraría en determinados espacios públicos donde se considere necesario reforzar la protección de la privacidad.
Los lentes inteligentes, especialmente los de Meta comercializados bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, generan una creciente preocupación por la privacidad en Europa.
En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento. En la mayoría de los casos, según la organización, se utilizó un modelo de Meta.
Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y derivaron en burlas o mensajes de odio. La situación llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.
Oslo ya tomó una medida en las escuelas
La preocupación también alcanzó a la capital noruega. Oslo ya decidió prohibir los lentes equipados con cámaras en las escuelas.
Meta, por su parte, sostiene que sus gafas están equipadas con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esa luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.
La iniciativa que prepara el gobierno noruego todavía necesita el respaldo de otros partidos para avanzar en el Parlamento.