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Fue a conocer una cascada de 120 metros en Brasil, grabó un video y murió al caer al vacío

Maurício Marques Gomes había emprendido la excursión en solitario en la región serrana de Macaé. Sus amigos iniciaron una búsqueda después de que dejara de comunicarse y los bomberos encontraron su cuerpo durante la madrugada.

TRAGEDIA EN BRASIL. Fue a conocer una cascada de 120 metros y murió al caer al vacío.
TRAGEDIA EN BRASIL. Fue a conocer una cascada de 120 metros y murió al caer al vacío. Foto tomada de Radio Mitre.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Maurício Marques Gomes, de 32 años, murió el 12 de octubre al caer de una cascada en Río de Janeiro, Brasil, tras resbalar durante una excursión en solitario.
  • El joven grabó videos antes de caer 80 metros por pisar rocas resbaladizas. Bomberos hallaron su cuerpo en el pozo de agua tras una búsqueda iniciada por sus amigos.
  • El trágico suceso alerta sobre el peligro de realizar senderismo sin guías en terrenos abruptos y reabre el debate sobre la seguridad en atracciones naturales de la región.
Resumen generado con IA

Maurício Marques Gomes, un mecánico brasileño de 32 años, visitaba por primera vez la cima de la Cachoeira da Fortuna, una imponente cascada de 120 metros de altura ubicada en el distrito de Córrego do Ouro, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Durante la excursión, grabó varios videos y los compartió en sus estados de WhatsApp. Uno de ellos terminó convirtiéndose en el último registro que dejó antes de morir.

Según informó el medio brasileño g1, el joven era oriundo de Córrego do Ouro y había emprendido la caminata en solitario el lunes 12 de octubre, durante las festividades de Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil.

En las imágenes que compartió desde la cima, mientras mostraba el paisaje frondoso que rodea la cascada, pronunció una frase que luego impactaría a sus amigos: “Después de caer desde aquí, Dios mío, solo la muerte sobreviviría. ¡Quién puede sobrevivir a eso!”.

La búsqueda desesperada y el hallazgo del cuerpo

Antes de continuar explorando la zona, Maurício le había escrito a uno de sus amigos para avisarle que dejaría su celular en la cima. Sin embargo, nunca regresó a su casa y, al no tener noticias suyas, sus allegados organizaron una búsqueda que se extendió hasta entrada la noche.

Los bomberos informaron que recibieron el aviso después de la medianoche. Durante la madrugada del martes 13 de octubre, encontraron el cuerpo sin vida del excursionista en el pozo natural de la cascada, donde se acumula el agua que cae desde las alturas.

El celular fue hallado en la cima junto a la gorra del joven. Después de recuperar el cuerpo, un vehículo fúnebre lo trasladó al Instituto Médico Forense (IML) de Macaé.

De acuerdo con la reconstrucción de los especialistas forenses, Maurício posiblemente cayó desde una altura de 80 metros mientras cruzaba una roca cubierta de algas resbaladizas. La muerte se produjo por un traumatismo de cráneo provocado por la caída.

El miércoles por la mañana, sus familiares realizaron el entierro en Córrego do Ouro.

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