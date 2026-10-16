Fue a conocer una cascada de 120 metros en Brasil, grabó un video y murió al caer al vacío

Maurício Marques Gomes, un mecánico brasileño de 32 años, visitaba por primera vez la cima de la Cachoeira da Fortuna, una imponente cascada de 120 metros de altura ubicada en el distrito de Córrego do Ouro, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Durante la excursión, grabó varios videos y los compartió en sus estados de WhatsApp. Uno de ellos terminó convirtiéndose en el último registro que dejó antes de morir.