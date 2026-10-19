La industria metalúrgica sigue con malas señales: cayó 3,3% interanual y opera con apenas el 40% de su capacidad

Resumen para apurados
- En septiembre, la producción metalúrgica argentina cayó 3,3% interanual y opera al 40% de su capacidad debido a la debilidad de la demanda y la falta de inversión, según ADIMRA.
- El sector acumula una baja del 5,3% en el año, con fundición liderando caídas (-8,8%) y un retroceso del empleo del 1,9%, dejando ociosa a casi seis de cada diez máquinas del país.
- Con un 45,2% de las empresas sin prever mejoras a corto plazo, el sector busca integrarse como proveedor de grandes inversiones en minería y energía para reactivar su producción.
La industria metalúrgica argentina continúa sin encontrar señales firmes de recuperación. En septiembre, la producción cayó un 3,3% interanual y el sector acumuló una contracción del 5,3% en los primeros nueve meses de 2026, en un escenario marcado por la debilidad de la demanda, la menor inversión y las dificultades para sostener los niveles de actividad.
El dato que refleja con mayor claridad la situación del sector es la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas el 40,2%. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el indicador retrocedió 4,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y alcanzó su nivel más bajo para un septiembre desde el inicio de la serie, en 2016.
En términos concretos, cerca de seis de cada 10 unidades de capacidad productiva permanecen ociosas, una señal de las dificultades que atraviesan las empresas para sostener su actividad.
Si bien la producción registró una mejora del 2,5% respecto de agosto, el avance no alcanzó para compensar la fuerte caída de julio. De esta manera, la recuperación mensual todavía no se traduce en una mejora sostenida de los indicadores del sector.
Caídas en las principales ramas
El retroceso de la actividad alcanzó a la mayoría de los segmentos que integran la industria metalúrgica, con las mayores bajas en fundición y carrocerías y remolques.
La fundición encabezó las caídas, con una contracción del 8,8% interanual, seguida por carrocerías y remolques, con una disminución del 7,6%. También retrocedieron los bienes de capital, un 4,4%, y el equipamiento médico, un 3,3%.
El relevamiento de Adimra registró, además, variaciones negativas en maquinaria agrícola (-2,5%), equipos y aparatos eléctricos (-2,3%) y otros productos de metal (-1,3%).
La excepción fueron las autopartes, que mostraron un crecimiento interanual del 1,9%. Sin embargo, el resultado positivo de ese segmento no logró revertir la tendencia general de la industria.
El panorama también fue desfavorable en las principales provincias con actividad metalúrgica. Entre Ríos registró la mayor caída interanual, del 5,5%, seguida por Córdoba (-4,6%), Buenos Aires (-3,7%), Santa Fe (-2,3%) y Mendoza (-1,1%).
Advierten por la falta de recuperación
El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la actividad continúa condicionada por la debilidad del mercado interno y la postergación de decisiones de inversión.
"La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector", señaló, según consignó el diario "Ámbito".
Ante este escenario, el dirigente planteó la necesidad de aprovechar las capacidades productivas existentes para acompañar el desarrollo de proyectos estratégicos, especialmente en los sectores de energía y minería.
"Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo", sostuvo.
Del Re remarcó que el país cuenta con empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas productivas. En ese sentido, señaló que el desafío consiste en lograr que las nuevas inversiones también impulsen a los proveedores industriales nacionales.
"El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país", agregó.
El empleo cayó y cautela productiva
La situación de la industria metalúrgica también se reflejó en el mercado laboral. Durante septiembre, el empleo del sector registró una caída del 1,9% interanual, aunque se mantuvo sin cambios en comparación con agosto.
Las perspectivas para el próximo trimestre tampoco anticipan una recuperación generalizada. De acuerdo con el relevamiento de Adimra, el 45,2% de las empresas no espera incrementar su producción en los próximos tres meses.
El indicador refleja la cautela de las compañías frente a la evolución de la demanda y se suma a los datos de producción, empleo y capacidad instalada que muestran las dificultades de la industria metalúrgica para recuperar el nivel de actividad.