La industria metalúrgica sigue con malas señales: cayó 3,3% interanual y opera con apenas el 40% de su capacidad

El dato que refleja con mayor claridad la situación del sector es la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas el 40,2%. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el indicador retrocedió 4,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y alcanzó su nivel más bajo para un septiembre desde el inicio de la serie, en 2016.