EconomíaNoticias económicas

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fines de mes

Casi cuatro de cada 10 hogares argentinos no pasan de la primera quincena con sus ingresos, según Zentrix Consultora.

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fines de mes
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs

La clase media no escapa al incremento de los gastos fijos y a la débil recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos. Un sondeo efectuado por Zentrix Consultora reveló que el 51,4% de las familias de clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes, el 47,1% tomó deuda y el 45,6% lo hizo para gastos básicos, pero hay un dato que la distingue: el 29% se endeudó para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta de los tres estratos (18,2% en la baja, 4,7% en la alta). Una posible lectura es que las tarifas pesan más en el presupuesto de quienes no califican como clase baja, y por eso empujan el crédito incluso en hogares que no se perciben en el último escalón, explican desde la consultora. Esa estructura permite una lectura que va más allá del dato del mes. Un crédito que financia las últimas semanas se paga con el ingreso del mes siguiente, que a su vez se agota antes. El ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente. La percepción salarial refuerza esa lectura: desde marzo último, la proporción que dice que su sueldo no le gana a la inflación no baja del 81% y llegó al 87,4% en julio. No es un shock de un mes, sino una sensación cristalizada, y una deuda que cubre un déficit estable no es una deuda transitoria, indica Zentrix.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix de septiembre muestra que el ingreso de los argentinos dura menos que el mes: dos de cada tres se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja. Así, el crédito aparece como el puente. El 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses, el 81,8% siente que su salario no le gana a la inflación y la opinión pública pide, frente a la morosidad, que el Estado intervenga con reglas y no con rescates.

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

El mes se acorta para buena parte de los hogares. Casi cuatro de cada 10 no pasan de la primera quincena con sus ingresos, y solo el 34% llega a fin de mes, con apenas un 9,8% que logra ahorrar. En ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables.

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fines de mes

Sobre la morosidad, la opinión pública es más definida de lo que suele suponerse. El 67% espera algún tipo de intervención estatal: el 36,1% cree que es un problema de toda la sociedad y que el Estado debería hacerse cargo, y el 30,9% sostiene que, aun siendo un problema entre privados, el Estado debería intervenir. Solo el 29,1% opina que no debería hacerlo. La discusión ya no parece ser si el Estado debe intervenir, sino cómo, y ahí la respuesta es nítida: entre quienes esperan intervención, el 61,3% prefiere que se regulen el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% que se refinancien las deudas vía Banco Central y apenas el 7,5% que se condonen por ley. La demanda es de reglas más que de rescate.

El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán

El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán

Para entender por qué, hay que mirar quién se endeuda y para qué. Además de los inconvenientes de la clase media, en la franja de clase baja, el 59,6% no pasa del día 15 y el 83,3% no supera el 20; solo el 0,9% ahorra. En la clase alta, apenas el 20% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 61,9% ahorra. El crédito acompaña esa distancia con funciones opuestas: se endeudó el 68,1% de la clase baja contra el 36,5% de la alta, y mientras el 65,5% de los primeros lo hizo para gastos básicos, el 63,4% de los segundos compró bienes durables. Son, en rigor, dos deudas distintas: en los hogares de mayores ingresos es una decisión de consumo; en los de menores ingresos, una necesidad de subsistencia.

La situación del país

La evaluación económica muestra otra brecha: los argentinos son más críticos con el país que con su propia situación. El 39,3% califica mal su situación personal y el 61,5% califica mal la situación del país, una brecha de 22 puntos. Por clase social, la evaluación negativa del país es de 42,9% en la clase alta, 56,5% en la media y 70,7% en la baja. La proporción de hogares que se queda sin ingresos antes de fin de mes es bastante mayor que la que califica mal su situación personal. Es un patrón compatible con que el crédito y el recorte del consumo estén absorbiendo parte del ajuste, aunque el MOP no mide ese mecanismo, y con que la fragilidad real sea mayor que la declarada.

Trabajar para empatar: la nueva lógica de la clase media argentina

Trabajar para empatar: la nueva lógica de la clase media argentina

Entre los menores de 40 años, el 72% se queda sin ingresos a más tardar el día 20 del mes, apenas el 3% logra ahorrar y el 60,9% tomó deuda en los últimos seis meses. Sin colchón de ahorro, cualquier imprevisto va directo al crédito. Es además el tramo que peor ve al país: el 69,1% evalúa negativamente la economía. En la clase baja, el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó, el 65,5% de ellos para cubrir gastos básicos. Es un sector que usa la deuda para sostener el mes y que casi no tiene margen para absorber una cuota, señala Zentrix.

El MOP permite leer a los jóvenes y a la clase baja por separado, y los dos segmentos comparten un mismo perfil: ingreso que se agota antes, ahorro prácticamente inexistente (3% y 0,9%, respectivamente) y mayor exposición al crédito (60,9% y 68,1%, respectivamente). Son los que más necesitan la deuda y los que menos margen tienen para sostenerla, y allí es donde un deterioro en las condiciones de pago se traduce con más rapidez en morosidad.

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

En conjunto, septiembre muestra que el problema de fondo de los hogares ya no es solo cuánto se gana, sino cuánto dura lo que se gana. Para los menores de 40 años y para la clase baja, el ingreso sigue agotándose antes de fin de mes, casi no hay ahorro y el crédito pasa a ser la forma de llegar. Esa deuda no financia consumo, sino subsistencia, y por eso tiene una dinámica propia: se paga con el ingreso del mes siguiente, que rinde menos y obliga a endeudarse otra vez. Según la consultora, si las condiciones no cambian, lo esperable es que ese esquema siga ampliando la morosidad, y que el problema de la economía cotidiana de los hogares siga filtrándose al sistema financiero argentino. Por eso la demanda de la opinión pública no es un perdón, sino reglas para que la deuda sea sostenible.

Temas Crisis económicaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día de la Madre: hasta qué hora abrirán los comercios este sábado

Día de la Madre: hasta qué hora abrirán los comercios este sábado

Tucumán movió más de $7.354 millones durante el fin de semana largo

Tucumán movió más de $7.354 millones durante el fin de semana largo

Consumo: Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar

Consumo: "Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar"

El mapa del desierto de efectivo en el NOA: las provincias más afectadas y cuántos habitantes impacta

El mapa del desierto de efectivo en el NOA: las provincias más afectadas y cuántos habitantes impacta

Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares

Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares

Lo más popular
El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia
1

El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones
2

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones

Las mejores aplicaciones para detectar infieles
3

Las mejores aplicaciones para detectar infieles

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global
4

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial
5

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial

Ranking notas premium
Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
1

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente
2

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio
3

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
4

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
5

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Más Noticias
Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Comentarios