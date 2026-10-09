Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social
Un análisis sobre la distribución de ingresos en el país reveló los montos mensuales que necesita un hogar para pertenecer a cada estrato social. La clase baja ya representa a más de la mitad de la población, mientras que los sectores medios enfrentan una creciente presión económica ante el costo de vida y los aumentos de servicios registrados durante este 2026.
Resumen para apurados
- Un informe privado reveló en Argentina que un hogar necesita al menos $2,5 millones mensuales para integrar la clase media baja frente al encarecimiento del costo de vida.
- El estudio mide ingresos familiares totales: la clase baja ya abarca más del 50% de la población por el impacto de aumentos en tarifas, medicina prepaga y colegios privados.
- La continua presión sobre los ingresos familiares amenaza con achicar aún más los sectores medios y profundizar la vulnerabilidad socioeconómica en los próximos meses.
La nueva pirámide socioeconómica de la Argentina demostró que la clase baja superó a los sectores medios y altos combinados. El informe sobre los recursos mensuales en el país reveló el panorama para el segundo trimestre en el que se detallan cuáles son los montos necesarios para pertenecer a los diferentes niveles en los que se divide la sociedad argentina. Así, el estrato inferior superó el 50%, mientras que la clase media se concentró en el 26%, donde se advirtieron grandes presiones sobre este centro de la estructura que no se conforma como un bloque homogéneo.
El análisis sobre la estructura social de la Argentina fue publicado por la Fundación Encuentro en base a los datos de la Consultora W. Uno de los puntos metodológicos más relevantes de este relevamiento es que la clasificación socioeconómica no toma como referencia el salario individual de un trabajador, sino el monto total sumado de todo el hogar. Esta distinción explicita por qué muchas familias aún se perciben culturalmente como parte de la clase media, a pesar de que sus percepciones formales las ubiquen en otros escalones de la pirámide.
En la cima de la pirámide, la clase alta abarca únicamente al 5% de la población nacional. Para ingresar a este segmento exclusivo, un hogar debe registrar entradas de dinero mensuales a partir de los $9 millones, mientras que el promedio de este grupo escala hasta los $14 millones al mes. Un escalón más abajo se ubica la clase media alta, que concentra al 17% de los hogares; en este grupo, el piso de remuneraciones requerido se posiciona en los $4,5 millones mensuales, alcanzando un promedio de $6,5 millones por familia.
Cuánto se necesita para se de clase media en la Argentina
Por su parte, el centro del esquema social evidencia los mayores tensionamientos. La clase media baja agrupa al 26% de la población y requiere un ingreso familiar mínimo de $2,5 millones mensuales para no descender de categoría. Este tramo da cuenta de la heterogeneidad de los sectores medios, golpeados por la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos y los constantes incrementos en rubros clave como las cuotas de la medicina prepaga y los colegios privados.
Finalmente, la base de la pirámide social concentra a la mayoría de las familias del país. La clase baja no pobre representa al 30% de la población, con un umbral de ingreso mensual que parte de los $1,5 millones por hogar. Por debajo se sitúa la franja en condición de pobreza, que abarca al 22% de los argentinos y registra un promedio de apenas $1 millón por grupo familiar. De esta manera, al sumar ambos escalones inferiores, más de la mitad de los hogares argentinos se encuentra actualmente contenida dentro de los sectores vulnerables.