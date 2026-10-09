Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

La nueva pirámide socioeconómica de la Argentina demostró que la clase baja superó a los sectores medios y altos combinados. El informe sobre los recursos mensuales en el país reveló el panorama para el segundo trimestre en el que se detallan cuáles son los montos necesarios para pertenecer a los diferentes niveles en los que se divide la sociedad argentina. Así, el estrato inferior superó el 50%, mientras que la clase media se concentró en el 26%, donde se advirtieron grandes presiones sobre este centro de la estructura que no se conforma como un bloque homogéneo.