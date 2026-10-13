Sáenz reclamó inversiones para los trenes de Salta: “No podemos esperar otros 50 años”
El gobernador pidió que las obras en los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas sean una obligación en los pliegos de licitación. Sostuvo que la falta de infraestructura ferroviaria eleva los costos logísticos y limita el desarrollo productivo del norte argentino.
Resumen para apurados
- El gobernador Gustavo Sáenz exigió hoy a la Nación obras obligatorias en los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas en Salta para bajar costos logísticos y ganar competitividad.
- Tras un mes de gestiones, Sáenz convocó a mandatarios del Norte Grande y empresarios para evitar que las mejoras ferroviarias dependan del criterio privado en las licitaciones.
- La recuperación del tren busca saldar una postergación de décadas en el norte argentino, clave para impulsar el desarrollo regional y la competitividad productiva hacia el futuro.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional que garantice las inversiones necesarias para recuperar y mejorar los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. El mandatario pidió que las obras se incorporen como compromisos obligatorios en los pliegos de licitación y advirtió que la región no puede seguir postergando mejoras en su infraestructura de transporte.
A través de una publicación en sus redes sociales, Sáenz afirmó que lleva más de un mes realizando gestiones ante Nación para avanzar con el pedido. Además, convocó a legisladores nacionales, representantes empresariales y gobernadores del Norte Grande a respaldar la iniciativa.
“No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, expresó.
Qué obras reclama Sáenz para los ramales C-14 y C-15
El planteo del gobernador apunta a la recuperación y mejora de dos ramales del Belgrano Cargas considerados estratégicos para el transporte de la producción regional. Según sostuvo, la ejecución de estas obras permitiría mejorar la conectividad ferroviaria, reducir los costos de traslado y facilitar el acceso de los productos del norte argentino a los principales mercados.
Sáenz cuestionó que las inversiones queden sujetas exclusivamente a las decisiones de las empresas que participen de las licitaciones. Por eso, pidió que los trabajos se establezcan como obligaciones concretas dentro de los contratos.
Para el mandatario, la falta de infraestructura condiciona las posibilidades de crecimiento de Salta y de las demás provincias del Norte Grande, que enfrentan dificultades logísticas para competir con regiones más cercanas a los principales centros económicos del país.
El reclamo de Salta busca sumar respaldo del Norte Grande
Sáenz señaló que la provincia impulsa el pedido junto con representantes de los sectores productivos y empresariales. También convocó a legisladores nacionales y autoridades de otras provincias del Norte Grande para ampliar el respaldo político e institucional a la iniciativa.
El gobernador sostuvo que la demanda trasciende las diferencias partidarias y está vinculada con las oportunidades de desarrollo económico de la región.
“Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte”, manifestó al defender la necesidad de avanzar con inversiones en infraestructura que permitan mejorar las condiciones para producir y transportar bienes.
Sáenz cuestionó los costos logísticos del norte argentino
En su reclamo, el mandatario también apuntó a las desigualdades que, según afirmó, afectan a las provincias alejadas de los principales centros económicos. La falta de infraestructura adecuada incrementa los costos de transporte y representa una dificultad adicional para las actividades productivas regionales.
En ese contexto, Sáenz defendió las inversiones en transporte y tecnología como herramientas para mejorar la competitividad, en lugar de profundizar las cargas impositivas sobre las economías que producen lejos de los grandes mercados.
El pedido por los ramales C-14 y C-15 vuelve a poner en discusión el papel del ferrocarril en el desarrollo de Salta y del norte argentino, en un escenario en el que la conectividad y los costos logísticos inciden en las posibilidades de expansión de las economías regionales.
“Lo que está en juego es el futuro de Salta, de los salteños y de todo el norte argentino”, afirmó el gobernador. Y concluyó: “El federalismo es progreso”.