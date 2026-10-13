Sáenz reclamó inversiones para los trenes de Salta: “No podemos esperar otros 50 años”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional que garantice las inversiones necesarias para recuperar y mejorar los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. El mandatario pidió que las obras se incorporen como compromisos obligatorios en los pliegos de licitación y advirtió que la región no puede seguir postergando mejoras en su infraestructura de transporte.