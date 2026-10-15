Opinión› PARECERES Sesquicentenario del ferrocarril Horacio Ibarreche - Consultor e historiador azucarero Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL 15 Octubre 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánNicolás Avellaneda Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Inteligencia artificial: el algoritmo no vota, pero ya está de campaña en Tucumán La confianza no posa para las fotos El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano Lo más popular “La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote "Súper Niño" en San Miguel de Tucumán: desagües, mediciones y zonas de riesgo Lluvias en Tucumán: qué dicen los suelos Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter” Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas Ranking notas premium Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen Cartas de lectores: héroe de Malvinas Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo Cartas de lectores: transporte público y lluvia