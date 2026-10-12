La historia del hijo de Piero y expareja de Juana Viale: la frase que le dijo a su padre cuando tenía apenas cuatro años

Resumen para apurados
- Tras la muerte del cantautor Piero en Argentina, resurgió la historia de su hijo Juan de Benedictis y la conmovedora frase que le dijo en la infancia sobre su hermano fallecido.
- Marcado por el exilio y el duelo familiar, el artista tocó con su padre, tuvo una hija con Juana Viale y formó un hogar lejos del foco mediático tradicional.
- Alejado de la alta exposición, de Benedictis proyecta su legado artístico a través de la docencia y su centro cultural Casa de Pájaros en Cardales junto a sus hijas.
La muerte de Piero volvió a poner en primer plano la historia de su hijo Juan de Benedictis, músico y artista que eligió mantener un perfil bajo pese a sus vínculos con figuras reconocidas del espectáculo argentino. Padre de Ámbar de Benedictis, fruto de su relación con Juana Viale, construyó una vida dedicada a sus tres hijas y a distintos proyectos culturales. Además, conserva un recuerdo muy especial de una charla que tuvo con su padre cuando apenas tenía cuatro años.
La charla que Juan de Benedictis tuvo con Piero cuando era chico
Juan de Benedictis nació en 1975, fruto del primer matrimonio de Piero. Su infancia estuvo atravesada por una historia familiar marcada por el dolor y los cambios. Antes de su nacimiento, el cantautor había perdido a su primer hijo, Mariano, quien murió por muerte súbita cuando tenía menos de dos meses de vida.
Años después, Piero recordó una conversación que mantuvo con Juan cuando el pequeño tenía apenas cuatro años. El episodio quedó registrado en Piero, mi querido Piero, la biografía autorizada escrita por la periodista Maureén Maya Sierra.
Según relató el músico, su hijo se acercó y le pidió que no estuviera triste. Sorprendido, Piero quiso saber por qué debía dejar de sentirse así. La respuesta del niño lo dejó sin palabras.
“Porque Marianito soy yo”, le dijo Juan, de acuerdo con el testimonio que el cantante compartió con la autora.
Piero recordó que quedó paralizado ante aquella frase. Incluso, contó que sintió ganas de grabar la conversación, aunque finalmente decidió continuar hablando con su hijo con naturalidad.
El episodio se convirtió en uno de los recuerdos más significativos que el artista compartió sobre su vida familiar. Sin embargo, no trascendieron declaraciones públicas de Juan sobre cómo interpretó aquellas palabras durante su infancia.
Del exilio a la música: el camino que compartió con su padre
Los primeros años de Juan también estuvieron marcados por el exilio de Piero. En 1978, cuando era muy pequeño, se trasladó junto a su familia a España. Permanecieron allí hasta 1983, cuando regresaron a la Argentina tras la recuperación de la democracia.
Con el paso del tiempo, Juan encontró su propio lugar en el mundo artístico. Se dedicó a la música, la actuación y la enseñanza, y también llegó a integrar la banda de su padre.
Ambos compartieron escenarios, presentaciones y giras, por lo que la relación familiar también tuvo un punto de encuentro en el trabajo.
En 2023, cuando Piero debió ser internado en Ecuador por una infección respiratoria, Juan le dedicó un mensaje de aliento en las redes sociales. “Fuerza, papito”, escribió durante la recuperación del cantautor.
El romance de Juan de Benedictis con Juana Viale
La historia de Juan también quedó vinculada a una de las familias más conocidas de la televisión argentina. En 2002 conoció a Juana Viale, cuando tocaba en Mulam, la banda musical de la que formaba parte.
La relación avanzó rápidamente y ambos comenzaron una vida en pareja. En marzo de 2003 nació Ámbar de Benedictis, la única hija que tuvieron juntos.
Su nacimiento unió a dos familias ligadas al mundo artístico: por el lado paterno, a Piero; por el materno, a Mirtha Legrand y al productor Ignacio Viale, abuelo de la joven.
Aunque la relación entre Juan y Juana terminó tiempo después, ambos continuaron unidos por la crianza de su hija. Con los años, Ámbar compartió distintas imágenes junto a su padre y otros integrantes de la familia paterna.
La joven también desarrolló sus propios intereses y mantuvo una presencia ocasional en acontecimientos vinculados con su familia materna, aunque eligió preservar buena parte de su intimidad.
Las otras dos hijas de Juan de Benedictis
Después de su relación con Juana Viale, Juan formó una nueva familia junto a la cantante María Rosa. De esa relación nacieron Jazmín y Amapola, sus otras dos hijas.
De esta manera, el músico construyó una familia con tres hijas: Ámbar, Jazmín y Amapola. A diferencia de otros integrantes de su entorno, mantuvo una vida alejada de la exposición constante y compartió pocos detalles de su intimidad.
Algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer escenas cotidianas junto a las jóvenes, con quienes suele compartir encuentros familiares y actividades fuera de los escenarios.
Casa de Pájaros, el proyecto cultural que impulsó en Cardales
Además de su actividad musical, Juan de Benedictis desarrolló un proyecto propio en Cardales, donde encontró un espacio para combinar el arte, la naturaleza y la vida cotidiana.
Se trata de Casa de Pájaros, un establecimiento que comenzó a funcionar en 2023 como punto de encuentro para distintas expresiones culturales. El lugar fue construido en gran parte con materiales reciclados y cuenta con espacios destinados a conciertos, muestras y otras actividades artísticas.
El proyecto también ofrece estadías y está rodeado de vegetación, con vistas a un lago artificial. La propuesta busca integrar distintas disciplinas en un entorno alejado del ritmo de las grandes ciudades.
A través de esta iniciativa, Juan continuó ligado a la música y a la enseñanza, mientras desarrollaba una faceta diferente de su trayectoria artística.