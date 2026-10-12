La historia del hijo de Piero y expareja de Juana Viale: la frase que le dijo a su padre cuando tenía apenas cuatro años

La muerte de Piero volvió a poner en primer plano la historia de su hijo Juan de Benedictis, músico y artista que eligió mantener un perfil bajo pese a sus vínculos con figuras reconocidas del espectáculo argentino. Padre de Ámbar de Benedictis, fruto de su relación con Juana Viale, construyó una vida dedicada a sus tres hijas y a distintos proyectos culturales. Además, conserva un recuerdo muy especial de una charla que tuvo con su padre cuando apenas tenía cuatro años.