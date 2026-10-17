SociedadClima y ecología

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo dejará de llover y comenzarán a subir las temperaturas

Las lluvias continuarán durante los primeros días de la semana, pero el pronóstico anticipa una mejora desde el miércoles. Las máximas llegarán a los 26 °C entre el jueves y el viernes, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

TUCUMÁN. El frío y las lluvias se extendieron en plena primavera.
TUCUMÁN. El frío y las lluvias se extendieron en plena primavera.
Por Redacción Sociedad Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El SMN anunció que en Tucumán cesarán las lluvias y subirán las temperaturas desde el miércoles, debido a una mejora meteorológica tras días de frío inusual en primavera.
  • La provincia atravesó un inicio de semana inestable con precipitaciones intermitentes y marcas térmicas por debajo de lo habitual para la época primaveral.
  • Hacia el fin de semana las máximas alcanzarán los 26 °C sin precipitaciones, permitiendo retomar actividades al aire libre pese a la persistente nubosidad.
Resumen generado con IA

En plena primavera, las bajas temperaturas y las lluvias se hicieron sentir en Tucumán. Ante este panorama, la pregunta es cuándo mejorarán las condiciones para disfrutar de las actividades al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán durante este domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. Si bien el termómetro subirá durante el día, la inestabilidad persistirá.

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Cómo estará el tiempo en Tucumán durante los primeros días de la semana

Para este domingo se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada. Al mediodía, la temperatura rondará los 15 °C, mientras que la máxima de 18 °C se registraría por la tarde. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 °C y podrían presentarse lloviznas.

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El lunes tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

La estabilidad, sin embargo, duraría poco. Para el martes, el SMN pronostica temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, con el regreso de las lluvias durante la noche.

Cuándo subirán las temperaturas en Tucumán

Las condiciones comenzarán a mejorar el miércoles, cuando se espera una jornada sin precipitaciones. La mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 25 °C, aunque el cielo no estará completamente despejado.

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La tendencia continuará el jueves y el viernes, con mínimas de 15 °C y máximas de 26 °C. Durante ambas jornadas se espera cielo mayormente nublado y sin lluvias.

Así, la segunda mitad de la semana traerá temperaturas más agradables y una pausa en las precipitaciones, aunque no se esperan jornadas plenamente soleadas.

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