El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo dejará de llover y comenzarán a subir las temperaturas

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante los primeros días de la semana

Para este domingo se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada. Al mediodía, la temperatura rondará los 15 °C, mientras que la máxima de 18 °C se registraría por la tarde. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 °C y podrían presentarse lloviznas.