Harry Styles estrenó una canción inédita en honor a Liam Payne en el aniversario de su muerte

Palabras desde el corazón ante miles de fans

Bajo la atenta mirada de los focos, Styles pronunció un emotivo discurso en el que rindió tributo a Liam Payne, quien falleció hace dos años tras caer desde el balcón del Hotel CasaSur en el barrio porteño de Palermo. En la fecha conmemorativa, el cantante se dirigió al público y agradeció el recibimiento de sus fanáticos en su regreso, a la vez que reflexionó sobre estos últimos años: “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí en Nueva York, y este lugar significa mucho para mí”. Y continuó: “Hay muchísimas personas en mi trayectoria, allegados y compañeros de trabajo, sin los cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, perdí a uno de esos afectos”.