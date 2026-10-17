Harry Styles estrenó una canción inédita en honor a Liam Payne en el aniversario de su muerte

Resumen para apurados
- Harry Styles estrenó el viernes en el Madison Square Garden la canción inédita 'What Is Enough' en tributo a Liam Payne al cumplirse dos años de su muerte.
- Liam Payne falleció en 2024 tras caer de un balcón en Buenos Aires. Styles interpretó el tema solo con su guitarra ante miles de fans durante su gira Together, Together.
- La residencia de Styles en Nueva York continuará hasta el 31 de octubre, consolidando el espacio de homenaje y duelo colectivo para los seguidores de One Direction.
El Madison Square Garden contuvo en la noche del viernes la emoción de miles de fanáticos que acompañaron a Harry Styles en una evocación colectiva a Liam Payne, el solista británico que hace dos años falleció en un hotel de Buenos Aires. El recorrido comenzó con una reflexión de la fragilidad de la existencia y de las sorpresas que pueden encontrarse en su tránsito, personas que resultan luego en parte de quienes somos. Luego, el ganador del Grammy dio lugar a los acordes insospechados de “What Is Enough”, la composición inédita que estrenó dedicada a su fallecido amigo, sin quien “no habría podido hacer esto”.
Este viernes por la noche, los asistentes de Together, Together, la nueva gira del músico, fueron testigos de un sonido diferente, de algo que no pudieron memorizar en los setlists ya publicados. No se trató de cualquier melodía, sino de la que la estrella pop compuso para su gran amigo, Liam Payne. El artista interpretó el tema durante su concierto con entradas agotadas en el emblemático recinto neoyorquino, en el segundo aniversario del deceso de Payne.
Palabras desde el corazón ante miles de fans
Bajo la atenta mirada de los focos, Styles pronunció un emotivo discurso en el que rindió tributo a Liam Payne, quien falleció hace dos años tras caer desde el balcón del Hotel CasaSur en el barrio porteño de Palermo. En la fecha conmemorativa, el cantante se dirigió al público y agradeció el recibimiento de sus fanáticos en su regreso, a la vez que reflexionó sobre estos últimos años: “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí en Nueva York, y este lugar significa mucho para mí”. Y continuó: “Hay muchísimas personas en mi trayectoria, allegados y compañeros de trabajo, sin los cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, perdí a uno de esos afectos”.
“Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. Espero que no. Pero en realidad, se trata simplemente de cuidarnos unos a otros. Hay tantas personas que han influido en mi camino de maneras tan especiales. No estaría aquí sin ellas. Voy a tocarles un tema que escribí para mi amigo hace unos dos años, si no les importa”. Aquella frase antecedió los arpegios de una melodía cargada de referencias a su amistad con Payne y al vínculo con One Direction, lo que emocionó profundamente al público que escuchaba a Styles.
Una canción para recordar
Ataviado con un jersey azul marino con cuello rojo, el músico interpretó el tema inédito solo con la guitarra, con una letra que aborda directamente el dolor, el arrepentimiento y la imposibilidad de recuperar a alguien que se fue. En un momento dado, pronunció: “Bailas hasta que llega tu hora / ahora no lo haces / ahora nunca lo harás, ¿verdad?”, antes de imaginar a su amigo entre las estrellas, mientras el suave y etéreo acompañamiento de la banda eleva el tema hacia él.
Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a causa de las heridas sufridas al caer desde el balcón de su habitación de hotel. Tenía 31 años. En los dos años transcurridos desde su fallecimiento, cada miembro de One Direction —Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik— creó nueva música, y su regreso a la vida pública de forma oficial brindó a los fans un espacio para llorar y, a la vez, celebrar la memoria de Payne.
“What Is Enough” llegó durante la residencia de 30 conciertos de Styles, Together, Together, en el Madison Square Garden, parte de la gira de presentación de su último álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. La serie de conciertos en Nueva York continúa hasta el 31 de octubre.