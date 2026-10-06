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Nuevo aumento para los vigiladores: así quedan los salarios de seguridad privada en octubre

La paritaria de UPSRA estableció una nueva actualización.

Nuevo aumento para los vigiladores: así quedan los salarios de seguridad privada en octubre
Nuevo aumento para los vigiladores: así quedan los salarios de seguridad privada en octubre MundoGremial.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vigiladores de UPSRA perciben en octubre en Argentina un aumento que eleva el sueldo bruto a $1.827.200 por el acuerdo paritario semestral.
  • El ajuste supera los $1.791.600 de septiembre e integra básico, presentismo, viáticos y una suma no remunerativa dentro del esquema salarial.
  • El cronograma gremial prevé nuevas subas en noviembre y diciembre, mes en que el salario bruto conformado de la actividad alcanzará $1.930.000.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de la seguridad privada alcanzan en octubre una nueva mejora salarial en el marco de la paritaria acordada por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) para el segundo semestre de 2026.

La actualización forma parte del esquema de incrementos mensuales establecido entre julio y diciembre para las distintas categorías comprendidas en el convenio. Para el caso de un Vigilador General, el salario bruto conformado asciende en octubre a $1.827.200.

Cuánto cobra un vigilador en octubre de 2026

De acuerdo con la escala salarial acordada, durante octubre el ingreso de referencia para un Vigilador General queda compuesto de la siguiente manera:

Salario básico: $1.053.200

Presentismo: $180.000

Viático: $534.000

Adicional no remunerativo: $60.000

Total bruto conformado: $1.827.200

El nuevo valor representa una suba respecto de septiembre, cuando el salario bruto conformado era de $1.791.600. De esta manera, octubre incorpora una nueva actualización dentro del cronograma previsto por la paritaria.

Cómo sigue la escala salarial de UPSRA

El acuerdo firmado por UPSRA contempla nuevas actualizaciones para los meses siguientes. Para noviembre, el salario bruto conformado de un Vigilador General llegará a $1.864.000, mientras que en diciembre alcanzará los $1.930.000.

En paralelo, el salario básico continuará aumentando: será de $1.069.000 en noviembre y llegará a $1.085.000 en diciembre. El adicional no remunerativo, por su parte, será de $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.

El esquema acordado por UPSRA lleva así el salario bruto conformado de la categoría Vigilador General de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre, según la escala difundida para el segundo semestre.

La actualización de octubre constituye, de esta manera, un nuevo aumento para los trabajadores de la seguridad privada, mientras la paritaria mantiene el esquema de incrementos previsto hasta el cierre de 2026.

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