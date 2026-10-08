Video: los tesoros y secretos que guarda Tucumán en el Museo Miguel Lillo

Durante el recorrido por la Fundación Miguel Lillo, uno de los primeros tesoros que aparece es un fósil de Gerasaurus. Se trata del ejemplar a partir del cual se describió la especie y que forma parte de la colección de paleovertebrados de la institución. El animal habitó la región de Ischigualasto, en San Juan, un área que, junto con el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, integra un sitio reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco.