Marcha universitaria: el Gobierno nacional denunció a 25 detenidos tras los disturbios en el Congreso

La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con incidentes frente al Congreso de la Nación y abrió una nueva disputa entre el Gobierno de Javier Milei y los manifestantes. Tras los enfrentamientos, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra 25 detenidos por resistencia y atentado agravado contra la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado. La movilización reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. Aunque Milei la vetó, el Congreso rechazó esa decisión.
Los incidentes comenzaron cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras y palos contra las fuerzas de seguridad e intentó atravesar el vallado del Palacio Legislativo. Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos, que alcanzaron sectores próximos al escenario principal.
El operativo dejó ocho efectivos heridos, dos periodistas agredidos y 31 detenidos: 25 en estaciones de tren y seis cerca del Congreso. El Gobierno porteño estimó daños por $90 millones.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, planteó una presunta afectación del funcionamiento del Congreso para solicitar la intervención federal y aportó registros audiovisuales e informes sobre los destrozos.
El escrito sostiene que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba. Sin embargo, la sesión especial de Diputados había fracasado a las 14.44 por falta de quórum, mientras que los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 16.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cuestionó las acusaciones oficiales. Según explicó, cuatro personas habían sido imputadas por resistencia a la autoridad, un delito con penas menores a las previstas para un atentado contra el orden constitucional. La presentación del Gobierno, en tanto, alcanza a 25 detenidos.
Respuesta
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la actuación oficial. En declaraciones a Radio Mitre, calificó a los involucrados como “delincuentes, violentos y energúmenos” y sostuvo que determinados sectores buscan generar situaciones de desestabilización.
También reconoció que el oficialismo decidió no facilitar el quórum en Diputados para preservar la vigencia del DNU 70/23, al que identificó como una herramienta central del Gobierno junto con la Ley Bases.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que los incidentes fueron protagonizados por sectores que actuaron de manera coordinada. “Estos son grupos de tareas, está claro que hay organización, es recurrente, está a la vista”, afirmó. Además, sostuvo que buscan atacar las instituciones democráticas.
La disputa por el financiamiento universitario continúa en los tribunales. El 6 de octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición que condicionaba la aplicación de la ley. Posteriormente, impuso una multa diaria de $100.000 a Santilli por incumplir una cautelar sobre salarios y becas, aunque la Cámara Federal suspendió provisoriamente la sanción.
Números
En paralelo, el Ministerio de Economía difundió el resultado fiscal de septiembre.
Según el informe, las transferencias universitarias crecieron un 42,4% interanual, incremento que “refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025”, sostuvo la cartera.
Descontada la inflación, el aumento real fue del 6,7%. En septiembre, el Tesoro transfirió $538.772 millones a las universidades y acumuló $4,1 billones durante los primeros nueve meses.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calculó que el financiamiento por estudiante disminuyó un 30,2% frente a 2023 y que 55 de las 57 universidades nacionales registraron recortes presupuestarios.
Además, según Conadu, los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial real del 24,2% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.
Cronología
- 26 de diciembre de 2023: Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para 2024, lo que redujo el poder adquisitivo de las partidas universitarias.
- 23 de abril de 2024: Primera Marcha Federal Universitaria, en reclamo de mayores recursos y recomposición salarial.
- 12 de septiembre de 2024: El Congreso sancionó la primera Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba actualizaciones presupuestarias y salariales.
- 2 de octubre de 2024: Segunda Marcha Federal Universitaria. Ese mismo día, Milei vetó la ley de financiamiento.
- 9 de octubre de 2024: Diputados no reunió los votos necesarios para rechazar el veto presidencial, que quedó firme.
- 21 de agosto de 2025: El Congreso sancionó una nueva ley para actualizar partidas universitarias, salarios y becas.
- 10 de septiembre de 2025: Milei vetó por segunda vez una Ley de Financiamiento Universitario.
- 17 de septiembre de 2025: Tercera Marcha Federal Universitaria. Diputados rechazó el veto presidencial con 174 votos.
- 2 de octubre de 2025: El Senado también rechazó el veto de Milei, con 58 votos a favor.
- 20 de octubre de 2025: Milei promulgó la ley, pero condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento.
- 23 de diciembre de 2025: La Justicia ordenó cautelarmente actualizar los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
- 12 de mayo de 2026: Cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la ley y mejoras presupuestarias.
- 25 de junio de 2026: La Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre la actualización de salarios y becas.
- 6 de octubre de 2026: La Justicia declaró inconstitucional el mecanismo que frenaba la aplicación de la ley.
- 14 de octubre de 2026: La Justicia impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar.
- 15 de octubre de 2026: Quinta Marcha Federal Universitaria. En Tucumán, la protesta llegó a plaza Independencia. La Cámara Federal suspendió provisoriamente la multa a Santilli.
Nueva sesión especial: discapacidad y propiedad privada, en agenda
La Cámara de Diputados se realizará el 21 de octubre, desde las 12, una sesión especial con seis proyectos en el temario. Entre los principales asuntos figura la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. También se debatirá una iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que propone modificaciones a las leyes de expropiaciones y regularización dominial. La agenda incluye, además, la creación de un módulo informático para la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Los legisladores abordarán una reforma del Código Penal vinculada con el vandalismo rural y un proyecto de ley sobre endeudamiento familiar.