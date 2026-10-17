Marcha universitaria: el Gobierno nacional denunció a 25 detenidos tras los disturbios en el Congreso

Cronología

- 26 de diciembre de 2023: Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para 2024, lo que redujo el poder adquisitivo de las partidas universitarias.

- 23 de abril de 2024: Primera Marcha Federal Universitaria, en reclamo de mayores recursos y recomposición salarial.

- 12 de septiembre de 2024: El Congreso sancionó la primera Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba actualizaciones presupuestarias y salariales.

- 2 de octubre de 2024: Segunda Marcha Federal Universitaria. Ese mismo día, Milei vetó la ley de financiamiento.

- 9 de octubre de 2024: Diputados no reunió los votos necesarios para rechazar el veto presidencial, que quedó firme.

- 21 de agosto de 2025: El Congreso sancionó una nueva ley para actualizar partidas universitarias, salarios y becas.

- 10 de septiembre de 2025: Milei vetó por segunda vez una Ley de Financiamiento Universitario.

- 17 de septiembre de 2025: Tercera Marcha Federal Universitaria. Diputados rechazó el veto presidencial con 174 votos.

- 2 de octubre de 2025: El Senado también rechazó el veto de Milei, con 58 votos a favor.

- 20 de octubre de 2025: Milei promulgó la ley, pero condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento.

- 23 de diciembre de 2025: La Justicia ordenó cautelarmente actualizar los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

- 12 de mayo de 2026: Cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la ley y mejoras presupuestarias.

- 25 de junio de 2026: La Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre la actualización de salarios y becas.

- 6 de octubre de 2026: La Justicia declaró inconstitucional el mecanismo que frenaba la aplicación de la ley.

- 14 de octubre de 2026: La Justicia impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar.

- 15 de octubre de 2026: Quinta Marcha Federal Universitaria. En Tucumán, la protesta llegó a plaza Independencia. La Cámara Federal suspendió provisoriamente la multa a Santilli.