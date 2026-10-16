“Sé que es celosa”: la filosa frase del hermano de Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi
Martín Ortega habló sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en LAM, contó cómo encontró a su hermano tras la ruptura y se refirió a la conductora con una frase que llamó la atención: “Sé que es celosa”.
Resumen para apurados
- Martín Ortega habló en LAM sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi tras cancelarse su boda, y afirmó que la conductora es celosa ante rumores de infidelidad.
- La ruptura se conoció por redes a un mes del casamiento. El productor defendió a Emanuel y aclaró que su estudio de grabación es solo de trabajo y no un lugar de fiestas.
- Las declaraciones avivan las versiones sobre el fin del vínculo, mientras el entorno familiar prioriza el bienestar del músico y evita descartar una futura reconciliación.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada a menos de un mes de su casamiento, generó numerosas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. En medio de las versiones que circularon en los últimos días, Martín Ortega, hermano del músico, rompió el silencio y contó cómo recibió la noticia y cuál es su postura frente al delicado momento que atraviesa su familia.
En una entrevista con LAM, el productor se refirió a su vínculo con la conductora, hizo una aclaración sobre el estudio de grabación de Emanuel y dejó una frase que llamó la atención al hablar de su excuñada: “Sé que es celosa”.
Qué dijo Martín Ortega sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Martín Ortega reconoció que la noticia tomó por sorpresa a su entorno familiar. “Nos sorprendió a todos”, expresó durante la entrevista televisiva.
El productor explicó que se enteró de la ruptura a través de un amigo que le reenvió la historia que Julieta Prandi había publicado en sus redes sociales para comunicar la decisión. Frente a la situación, dejó en claro cuál es su principal preocupación: “A mí lo único que me importa es que mi hermano esté bien”.
Al referirse a la conductora, Martín señaló que tuvo la oportunidad de conocerla, aunque no compartieron demasiado tiempo. “A Julieta la conocí. No nos vimos mucho, pero sí la conozco, obviamente. Me parece divina. Es todo lo que te puedo decir”, comentó.
Sin embargo, cuando la conversación avanzó, agregó una frase que despertó interés en medio de las especulaciones sobre los motivos de la separación: “Sé que es celosa”, afirmó, sin profundizar en esa apreciación.
La aclaración sobre el estudio de grabación de Emanuel Ortega
En los últimos días, los nombres de Mariana Marx y Josefina Lynch aparecieron vinculados a las versiones sobre la ruptura. Ambas habrían concurrido al espacio de grabación del músico por cuestiones laborales.
Consultado sobre ese lugar, Martín Ortega defendió su función profesional y cuestionó las versiones que lo presentaban como un sitio destinado a otros fines. “El estudio de grabación es un lugar que, para Emanuel, es muy importante; no es, como se dice, un bulo de Emanuel”, sostuvo.
Además, explicó que su hermano cuenta con un pequeño departamento en el segundo piso del inmueble, donde puede permanecer durante las largas jornadas de trabajo que requieren algunas sesiones musicales.
“Emanuel tiene una especie de departamentito ahí porque a veces se queda toda la noche. Es un lugar de trabajo, no de fiesta”, remarcó. De esta manera, el productor buscó contextualizar el funcionamiento del estudio en medio de las versiones que circularon sobre los vínculos del músico con otras mujeres.
Cómo encontró Martín Ortega a su hermano tras la ruptura
Durante la entrevista, Martín también contó que había estado reunido con Emanuel el día anterior y compartió cómo lo vio después de la separación. “Lo vi bien dentro de lo que se puede estar en una situación así”, señaló. Luego, describió un rasgo del carácter de su hermano y lo comparó con su padre: “Él es muy parecido a mi papá, a veces demasiado callado”.
Sus declaraciones ofrecieron una mirada sobre el momento personal del músico, aunque el productor evitó profundizar en detalles privados de la pareja.
Qué piensa Martín Ortega sobre una posible reconciliación
Al ser consultado sobre el comunicado con el que Julieta Prandi confirmó el final de la relación, Martín no cuestionó públicamente la decisión de la conductora. Tampoco expresó una postura a favor o en contra de una eventual reconciliación.
Por el contrario, manifestó que espera que ambos puedan encontrar el camino que consideren adecuado para sus vidas. “Me gustaría que suceda lo que tiene que suceder. Si tienen que estar juntos, que estén juntos, si tienen que estar separados, que estén felices por separado”, concluyó.
Así, el hermano de Emanuel Ortega se refirió por primera vez a la separación y dejó en claro que su prioridad es el bienestar del músico, mientras continúan las especulaciones sobre los motivos que llevaron a la pareja a poner fin a su relación.