“Sé que es celosa”: la filosa frase del hermano de Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi

Cómo encontró Martín Ortega a su hermano tras la ruptura

Durante la entrevista, Martín también contó que había estado reunido con Emanuel el día anterior y compartió cómo lo vio después de la separación. “Lo vi bien dentro de lo que se puede estar en una situación así”, señaló. Luego, describió un rasgo del carácter de su hermano y lo comparó con su padre: “Él es muy parecido a mi papá, a veces demasiado callado”.