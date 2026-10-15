Rompió el silencio la cantante con la que Emanuel Ortega habría engañado a Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Josefina Lynch desmintió en Instagram haber sido la tercera en discordia en la reciente separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, ante los rumores que la involucraban.
- La artista aclaró que su nexo con Ortega es puramente laboral por un proyecto musical conjunto, negando cualquier intercambio de mensajes románticos con el cantante.
- Con este descargo, la intérprete busca frenar las especulaciones mediáticas para no alimentar polémicas sobre la vida privada de la expareja durante su momento difícil.
En medio de las versiones que la vincularon con Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi, la cantante Josefina Lynch decidió salir a aclarar la situación. A través de una serie de historias de Instagram, negó haber tenido algún tipo de participación en la ruptura y explicó qué relación mantiene con el músico.
“Ante los rumores que me circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con su separación”, expresó al comienzo de su descargo.
Lynch explicó que el vínculo con Ortega se limita al ámbito laboral y está relacionado con un proyecto musical en el que se encuentra trabajando. “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, sostuvo.
Además, desmintió las versiones sobre un supuesto acercamiento amoroso y negó que hayan intercambiado mensajes de contenido romántico o íntimo.
“Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, remarcó.
El malestar de Josefina Lynch por los rumores
En una segunda historia, la cantante manifestó su tristeza por haber quedado involucrada en una situación que, según aseguró, no se corresponde con la realidad.
“Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió.
Por último, Lynch dejó en claro que no pretende profundizar la polémica ni hacer declaraciones sobre la intimidad de la expareja. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, concluyó.
También les deseó lo mejor a Emanuel Ortega, Julieta Prandi y a las personas involucradas en la difusión de las versiones, con lo que buscó dar por terminadas las especulaciones sobre su relación con el cantante.