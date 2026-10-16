La inesperada revelación sobre la relación Julieta Prandi con los Ortega: “Siempre trató de tener vínculo”
Dante Ortega habló sobre la relación de Julieta Prandi con la familia de Emanuel Ortega tras la separación y aclaró cómo era el vínculo con la modelo. Además, reveló por qué no asistió a la boda de la pareja.
Resumen para apurados
- Dante Ortega habló en LAM sobre la sorpresiva separación de su tío Emanuel y Julieta Prandi tras seis años, desmintiendo conflictos familiares.
- El joven artista reveló que no fue invitado a la boda íntima de septiembre y destacó que su familia siempre intentó integrar y apoyar a la modelo.
- El testimonio busca desactivar rumores de internas en el clan Ortega mientras ambos protagonistas inician caminos separados tras la ruptura.
Dante Ortega, sobrino de Emanuel Ortega, se refirió a la reciente separación del cantante y Julieta Prandi, tras seis años de relación. El joven, que participa del ciclo Es mi sueño (El Trece), reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa y aseguró que desconoce los motivos que llevaron a la pareja a ponerle fin a su vínculo.
En una entrevista con LAM (América TV), también habló sobre la relación de la modelo con la familia Ortega y reveló por qué no estuvo presente en el casamiento de su tío, celebrado el 15 de septiembre. Según explicó, se enteró de la boda apenas dos días antes y no recibió una invitación formal.
Qué dijo Dante Ortega sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
Al ser consultado sobre la ruptura, Dante dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de los motivos personales que llevaron a su tío y a la modelo a separarse. Sin embargo, expresó su cariño por Emanuel y sus deseos de que pueda encontrar la felicidad.
“No sé qué pasó ahí, pero la realidad es que yo a mi tío lo quiero un montón, le deseo toda la felicidad del mundo y que sea con quien tenga que ser”, sostuvo el joven cantante y actor.
Dante también reconoció que le llamó la atención la rapidez con la que trascendió la noticia de la separación, aunque aclaró que no conoce los detalles de lo sucedido puertas adentro de la pareja.
“No sé las cosas que pueden haber surgido en la pareja, pero me llamó la atención que todo esto haya sido de un día para el otro”, señaló durante la entrevista televisiva.
La relación de Julieta Prandi con la familia Ortega
Durante la charla, Dante también se refirió al vínculo que Julieta Prandi mantuvo con su familia durante los años que estuvo en pareja con Emanuel. Aunque reconoció que no llegó a desarrollar una relación cercana con la modelo, negó que existiera una mala relación entre ellos.
Según contó, Prandi fue recibida en la casa de sus abuelos y hubo intentos de ambas partes por construir un vínculo familiar. “Yo creo que ella siempre trató de tener vínculo con mi familia y nosotros también siempre hemos tratado de abrirle las puertas de nuestra casa, la casa de mis abuelos”, explicó.
En ese sentido, el joven señaló que algunas relaciones se desarrollan con mayor naturalidad que otras y aclaró que nunca tuvo un problema personal con la conductora. “Pero después hay vínculos que se dan, algunos que fluyen más y otros que fluyen menos. Pero no había una mala relación con ella. A mí nunca me cayó mal Julieta”, afirmó.
Dante también recordó que intentó acompañar a Prandi durante el difícil proceso que atravesó por las denuncias contra su expareja, Claudio Contardi, a quien denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.
“La hemos recibido en la casa de mis abuelos y yo siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Traté de empatizar con su causa”, expresó.
Por qué Dante Ortega no fue al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
Otro de los puntos que abordó Dante fue su ausencia en el casamiento del cantante y la modelo, que se celebró el 15 de septiembre. Ante la consulta sobre los motivos por los que no participó de la ceremonia, el joven aseguró que no había sido invitado. “Sinceramente, no me llegó ninguna invitación. No fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado”, manifestó.
Además, reveló que se enteró de la boda apenas dos días antes de que se realizara. Pese a no haber sido parte de la celebración, decidió comunicarse con su tío para transmitirle sus buenos deseos. “Yo me enteré dos días antes que se iban a casar y cuando me enteré le mandé un mensaje a mi tío y le deseé toda la felicidad del mundo”, contó.
Finalmente, Dante lamentó que la relación no haya tenido el desenlace que la pareja esperaba y dejó una reflexión sobre la posibilidad de continuar los caminos por separado. “Lamento que no haya sucedido lo que ellos esperaban. A veces hay que recomponer por separado”, concluyó.
De esta manera, el sobrino de Emanuel Ortega compartió su mirada sobre la ruptura, evitó especular sobre los motivos de la separación y aclaró tanto su vínculo con Julieta Prandi como las razones por las que no estuvo presente en la boda.