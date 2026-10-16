La inesperada revelación sobre la relación Julieta Prandi con los Ortega: “Siempre trató de tener vínculo”

Por qué Dante Ortega no fue al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Otro de los puntos que abordó Dante fue su ausencia en el casamiento del cantante y la modelo, que se celebró el 15 de septiembre. Ante la consulta sobre los motivos por los que no participó de la ceremonia, el joven aseguró que no había sido invitado. “Sinceramente, no me llegó ninguna invitación. No fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado”, manifestó.