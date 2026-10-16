Cómo participar del Primer Campeonato de la Montañita del Mate: dónde y cuándo se hará

Resumen para apurados
- Cebadores aficionados competirán el viernes 16 de octubre en el Museo del Mate porteño durante el Primer Campeonato de la Montañita para premiar su técnica y armado tradicional.
- En rondas de cinco minutos con materiales idénticos, un jurado evaluará la estructura, resistencia a caídas, durabilidad de cebadas y el sabor final del mate de cada inscripto.
- El certamen busca revalorizar la destreza del cebado como arte popular y sienta un precedente para promover el patrimonio cultural e histórico del mate en nuevos espacios urbanos.
El simple acto de colocar la yerba hacia un costado del recipiente es una decisión que logra potenciar el ritual del mate en niveles significativos. El pequeño gesto de disponer un montículo hacia un lateral mejora el sabor y la duración de la cebada e incluso maximiza todos los beneficios nutricionales de esta bebida sagrada sudamericana. Para algunos, esta preparación resulta de crucial importancia y requiere un tiempo prolongado que suele desesperar al resto de la ronda. Se trata de un arte que merece ser celebrado y que se demostrará en el Primer Campeonato de la Montañita del Mate.
Los cebadores aficionados a la técnica de formar montañitas podrán probar toda su habilidad en el certamen inaugural de la Ciudad de Buenos Aires. Este concurso se llevará a cabo este viernes 16 de octubre de 2026 y en él se evaluarán los criterios clave de un buen mate: duración, estructura y sabor. La actividad está abierta al público y requiere inscripción a través de un formulario previo, ya que los cupos son limitados.
Cómo participar del concurso
El certamen se llevará a cabo a partir de las 18:00 en la sede del Museo del Mate, un histórico espacio cultural ubicado en Avenida de Mayo 853, en pleno centro porteño. Organizada en conjunto por la marca Piporé, el propio Museo del Mate y Usina Matera, la jornada contará con la conducción de los reconocidos creadores de contenido Casi Delivery y Ema Vlogs. La competencia formal comenzará a las 18:30 y reunirá a especialistas del sector encargados de medir la destreza de cada participante.
Para garantizar la equidad de las pruebas, todos los concursantes deberán cumplir con estrictas reglas operativas: acreditarse previamente con su DNI y presentar un mate propio, completamente limpio, vacío y sin ninguna clase de modificación o truco que ayude a sostener la yerba. Al momento de competir, la organización proveerá el resto del equipo indispensable e idéntico para todos: yerba mate despalada, un termo con agua caliente y una bombilla. Ningún tipo de elemento externo estará permitido, por lo que el armado dependerá de la habilidad manual y la técnica de cada cebador.
Cómo será la competencia
El sistema de competición se desarrollará mediante rondas eliminatorias en las que cada concursante dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos para armar su montañita. Posteriormente, las preparaciones pasarán al riguroso examen del jurado, que evaluará cuatro pilares fundamentales: la estructura inicial de la pared de yerba; la resistencia en la prueba de caída (donde se deja caer el recipiente desde cierta altura para comprobar si se desmorona); la durabilidad a lo largo de sucesivas cebadas consecutivas; y, finalmente, la calidad del sabor en boca.
Los tres participantes que obtengan los mejores puntajes de la jornada accederán a destacados reconocimientos materos. El primer puesto obtendrá cinco kilos de yerba despalada, una mochila técnica, un kit matero completo del Museo del Mate y una bombilla Purinox. El segundo lugar se llevará un mate, una yerbera y paquetes de yerba, mientras que el tercer puesto será premiado con un mate y yerba. Asimismo, todos los competidores acreditados recibirán un paquete de yerba de regalo por su participación.
El escenario elegido para esta cita, el Museo del Mate, funciona sobre la estructura del antiguo Bazar Inglés y alberga una emblemática colección de más de 10.000 piezas históricas y contemporáneas. Entre visitas guiadas, talleres y su reconocido mate bar, la institución porteña resguarda documentos y objetos de los siglos XVIII y XIX que testimonian el recorrido de la infusión desde los pueblos originarios y las misiones jesuíticas hasta la cultura popular actual.