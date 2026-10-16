Cómo participar del Primer Campeonato de la Montañita del Mate: dónde y cuándo se hará

El simple acto de colocar la yerba hacia un costado del recipiente es una decisión que logra potenciar el ritual del mate en niveles significativos. El pequeño gesto de disponer un montículo hacia un lateral mejora el sabor y la duración de la cebada e incluso maximiza todos los beneficios nutricionales de esta bebida sagrada sudamericana. Para algunos, esta preparación resulta de crucial importancia y requiere un tiempo prolongado que suele desesperar al resto de la ronda. Se trata de un arte que merece ser celebrado y que se demostrará en el Primer Campeonato de la Montañita del Mate.