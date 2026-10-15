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Qué reveló la autopsia del “Roña” Castro y cómo fueron sus últimos minutos en el bingo de Morón

El estudio forense estableció que sufrió un edema agudo de pulmón por una falla cardíaca. Un testigo cuestionó la demora de la ambulancia.

ADIÓS AL CAMPEÓN. Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón.
ADIÓS AL CAMPEÓN. Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La autopsia confirmó que el exboxeador Jorge 'Roña' Castro murió el miércoles en el Bingo de Morón por un edema agudo de pulmón derivado de una falla cardíaca.
  • El exdeportista se descompensó tras sentir un dolor en el pecho. Testigos denunciaron una demora de 15 minutos en la llegada de la ambulancia antes de su fallecimiento.
  • La partida del excampeón mundial mediano de la AMB causó conmoción en el boxeo argentino, donde también era reconocido por su compromiso solidario en comedores sociales.
Resumen generado con IA

La autopsia de Jorge “Roña” Castro permitió establecer qué provocó su muerte. Según informaron fuentes judiciales, el ex campeón mundial de boxeo, que falleció en la madrugada del miércoles tras descompensarse en el Bingo de Morón, sufrió un edema agudo de pulmón causado por una falla cardíaca.

Los especialistas no encontraron lesiones en el cuerpo y concluyeron que se trató de una muerte no traumática. De esta manera, el estudio aportó precisiones a las primeras versiones, que habían vinculado la descompensación con la diabetes que padecía el ex boxeador.

Su hija, Quimey, reconstruyó en diálogo con TN cómo fueron los últimos minutos. Contó que habían salido juntos con su madre, como solían hacerlo, y que su padre fue al baño y regresó con un dolor en el pecho. “Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir”, relató.

El reclamo de un testigo

Según su hija, todo ocurrió en cuestión de 15 minutos. Además, señaló que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

Marcos Tolosa, un hombre que estaba en el establecimiento, contó en Radio Mitre que Castro le dijo que le dolía el pecho y se desplomó. El testigo cuestionó el accionar del bingo, apuntó contra la demora de la ambulancia y aseguró que el ex boxeador permaneció cerca de 15 minutos sin recibir asistencia, cuando todavía estaba con vida.

Castro, de 59 años, fue despedido por familiares y amigos en un velatorio en Morón. Campeón mundial mediano de la AMB, protagonizó en 1994 una de las peleas más recordadas del boxeo argentino, ante el estadounidense John David Jackson, y en sus últimos años sostenía comedores y merenderos en el conurbano.

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