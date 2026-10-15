Qué reveló la autopsia del “Roña” Castro y cómo fueron sus últimos minutos en el bingo de Morón

Marcos Tolosa, un hombre que estaba en el establecimiento, contó en Radio Mitre que Castro le dijo que le dolía el pecho y se desplomó. El testigo cuestionó el accionar del bingo, apuntó contra la demora de la ambulancia y aseguró que el ex boxeador permaneció cerca de 15 minutos sin recibir asistencia, cuando todavía estaba con vida.