Bad Gyal comparó la música de Taylor Swift con “un pollo seco” y sin condimento

Resumen para apurados
- Bad Gyal rechazó colaborar con Taylor Swift y tildó su música de "pollo seco" en una entrevista con Blender en Argentina, argumentando falta de afinidad artística.
- En diálogo con Marta Fort, la cantante española citó memes para describir las obras de Swift y aclaró que rechazaría ofertas millonarias por diferencias de estilo.
- Las declaraciones causaron fuerte rechazo entre los fanáticos de Swift, mientras la española planea expandir su carrera hacia la actuación tras afianzar su perfil musical.
El nombre de Taylor Swift se convirtió en una tendencia cerca del mediodía en Argentina. La entrevista de Blender que se publicó anoche de Marta Fort con Bad Gyal causó escándalo en muchos países. La cantante española fue consultada por las colaboraciones que haría y las que no, y no dudó en señalar a la intérprete de “All Too Well”. Además, hizo una polémica comparación que enojó a miles de fanáticos de Swift.
Bad Gyal es una cantante española que ya realizó colaboraciones con otros artistas. En 2024 publicó su primer álbum “La Joia” y, en 2026, el segundo, “Más cara”. Trabajó con artistas como Myke Towers para “Mi lova”; Anitta, para “Bota Niña”; Tommy Lee Sparta, para “La que no se mueva”; Tokischa y Young Miko, para “Chulo Pt.2”, y Quevedo, para “Real G”. Pero Taylor Swift no sería una artista con la que se motivaría a trabajar.
La dura comparación de Bad Gyal sobre Taylor Swift
Sin reparos, Bad Gyal hizo una crítica a la música de Swift. Aunque la idea original no fue suya, repitió el concepto que vio en un meme que fulminaba las creaciones de la cantante pensilvánica. Marta Fort le consultó con qué artista jamás trabajaría o no le motivaría hacer una canción en conjunto. “Te pondría alguien que tampoco creo que esté interesada en mí, tipo Taylor Swift”, dijo en principio.
La cantante española hizo referencia a la diferencia de estilos entre ella, que canta reggaetón, y Swift, que se inclina hacia el pop y las baladas. “Pondle que me dicen: ‘Te pago tres millones de euros o de dólares si colaborás con Taylor’. No lo haría”, sentenció. Pero luego aseguró que no se trataba del género exactamente, porque con Madonna sí haría una producción.
La música de Taylor Swift y el pollo seco, según Bad Gyal
“No me veo representada, por sus ideas, por lo que representa su música”, dijo Bad Gyal y luego profundizó. “¿No viste sus memes?”, preguntó con una sonrisa en la cara. “Es como: ‘Así suena la música de Taylor Swift’ y aparece un huevo duro, un pollo seco sin especias, sin sal, sin aceite, soso”, cerró. También aclaró que daba el nombre de la estadounidense porque sabe que nunca llegaría a conocerla ni compartir con ella. “Elegí a alguien que diría de mí: ‘Esta payasa qué se cree artista’”, añadió.
Bad Gyal quiere incursionar en la actuación
La cantante también amplió cuáles son sus intereses a futuro y dijo que le gustaría participar en la ficción. Pese a que durante el tiempo que lleva de carrera le llegaron algunas propuestas relacionadas a la actuación, hasta ahora había querido dedicarle todo su tiempo a su música. Pero ahora que su carrera avanzó, aseguró que se dará el tiempo para incursionar en nuevos rubros.
“Ahora llegué a otro punto, saqué un álbum, me nominaron a dos Latin Grammy. Si tengo que hacer otro álbum, va a ser fluido, ya sé qué fichas tengo que mover, me conozco muy bien a mí misma”, mencionó.