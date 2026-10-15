Bad Gyal comparó la música de Taylor Swift con “un pollo seco” y sin condimento

La música de Taylor Swift y el pollo seco, según Bad Gyal

“No me veo representada, por sus ideas, por lo que representa su música”, dijo Bad Gyal y luego profundizó. “¿No viste sus memes?”, preguntó con una sonrisa en la cara. “Es como: ‘Así suena la música de Taylor Swift’ y aparece un huevo duro, un pollo seco sin especias, sin sal, sin aceite, soso”, cerró. También aclaró que daba el nombre de la estadounidense porque sabe que nunca llegaría a conocerla ni compartir con ella. “Elegí a alguien que diría de mí: ‘Esta payasa qué se cree artista’”, añadió.