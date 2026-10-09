Por qué Taylor Swift y Travis Kelce están enfrentados con sus vecinos

Taylor Swift y Travis Kelce enfrentan la resistencia de sus vecinos por las reformas que proyectan en una de sus propiedades en Ohio, Estados Unidos. Los planes de seguridad y paisajismo de la pareja, que incluyen la instalación de vallas y la plantación de árboles, generaron cuestionamientos en la comunidad de Bratenahl, donde tienen una mansión valuada en U$S 5 millones.