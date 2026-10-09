Por qué Taylor Swift y Travis Kelce están enfrentados con sus vecinos

Resumen para apurados
- Taylor Swift y Travis Kelce enfrentan reclamos de vecinos en Ohio por las obras de seguridad y paisajismo que proyectan en su mansión para ganar mayor privacidad.
- Tras adquirir la propiedad de U$S 5 millones en marzo, la pareja instaló vallas y planea plantar árboles, lo que generó quejas por posibles daños en cañerías compartidas.
- Aunque la junta local avaló obras frontales, la pareja presentará un nuevo plan para mitigar tensiones y proteger su intimidad sin alterar la convivencia barrial.
Taylor Swift y Travis Kelce enfrentan la resistencia de sus vecinos por las reformas que proyectan en una de sus propiedades en Ohio, Estados Unidos. Los planes de seguridad y paisajismo de la pareja, que incluyen la instalación de vallas y la plantación de árboles, generaron cuestionamientos en la comunidad de Bratenahl, donde tienen una mansión valuada en U$S 5 millones.
Según un informe del portal Page Six, durante una reunión de planificación municipal celebrada el mes pasado, algunos residentes describieron la presencia de los famosos como un “golpe tremendo” para la “paz y tranquilidad” de la zona. Las declaraciones aparecen en transcripciones obtenidas por el Daily Mail.
La controversia comenzó cuando los vecinos intentaron frenar las modificaciones previstas alrededor de la propiedad. En septiembre, la Junta de Revisión Arquitectónica de Bratenahl aprobó la instalación de una valla de 1,8 metros de altura. Sin embargo, el proyecto de paisajismo volvió a generar objeciones durante una reunión celebrada el último martes.
El temor por una tubería de desagüe
Una de las principales críticas provino de una vecina que vive en la casa contigua desde hace más de 30 años. La mujer advirtió sobre posibles “desbordamientos catastróficos del alcantarillado” si se plantan árboles de hoja perenne cerca de una antigua tubería de desagüe que comparten ambas propiedades.
La residente aseguró que recibió un presupuesto de U$S 75.000 para proteger la cañería de las raíces y que está tratando el asunto con el abogado de sus vecinos famosos.
“¿Qué voy a hacer cuando tenga 50 árboles de hoja perenne sobre mi tubería de desagüe y ellos ya no estén?”, preguntó. “Y yo siga viviendo aquí, en Bratenahl”.
Otro vecino, que vive a dos casas de distancia, cuestionó la tala de arbustos prevista en el terreno. Según afirmó, “ya no quedan árboles”, y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los ciervos puedan lastimarse con la valla proyectada.
La defensa de Taylor Swift y Travis Kelce
Jacob Kutz, responsable del proyecto y representante de la empresa Tiny Construction, defendió las reformas y sostuvo que la pareja busca garantizar su “privacidad y seguridad” después de una de las mayores operaciones inmobiliarias de Cuyahoga.
También señaló que Swift y Kelce redujeron algunas de sus pretensiones iniciales. La valla, por ejemplo, había sido proyectada originalmente con una altura de 2,4 metros, pero luego el diseño se modificó a 1,8 metros.
Kutz enumeró además distintas acciones realizadas por los propietarios para demostrar su voluntad de mantener una buena relación con la comunidad. Entre ellas, mencionó la limpieza a presión de la tubería de alcantarillado, una tarea que, según indicó, llevaron adelante “sin pedir ayuda”.
Mientras se prepara un tercer proyecto para presentar en una próxima reunión, la junta aprobó el martes el plan de paisajismo frente a la propiedad.
Una propiedad frente al lago y un patrimonio inmobiliario en expansión
El terreno y la edificación, ubicados frente a un lago, fueron adquiridos en marzo pasado por una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al jugador de los Kansas City Chiefs.
Además de las reformas en discusión, la pareja instaló una alarma de advertencia para alertar sobre cualquier persona que “se acerque demasiado a la casa”, según informó Page Six en septiembre.
El patrimonio inmobiliario de Swift y Kelce también incluye propiedades en Kansas, Nueva York, Tennessee, Rhode Island y California.