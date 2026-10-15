Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

Resumen para apurados
- El Gobierno tucumano destacó obras de iluminación en Campo Norte, pero legisladores de la UCR denunciaron abandono y demoras en el proyecto del parque.
- La Dirección de Arquitectura y Urbanismo completó el 87% del nuevo alumbrado LED y cableado, tras reparar daños por robos en el predio de 19 hectáreas.
- La Legislatura provincial mantiene pendientes proyectos opositores que piden informes oficiales e integrar un complejo polideportivo barrial en el futuro parque.
Campo Norte vuelve a ser objeto de una controversia. Sucede que en el Gobierno provincial destacaron los trabajos para la construcción de un nuevo parque en ese punto de la ciudad, y dieron detalles sobre los avances en la instalación del sistema de iluminación en ese espacio. Sin embargo, en la oposición aseguraron que el predio continúa presentando un estado de abandono.
"Seguimos avanzando paso a paso con los trabajos en Campo Norte. Queremos que los vecinos cuenten con mejor iluminación y mayor seguridad, y vamos a continuar trabajando para recuperar los espacios y mejorar la calidad de vida en el barrio", afirmó el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Marcelo Nazur.
Según el reporte oficial, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) está ejecutando la renovación del sistema de alumbrado público de Campo Norte. La intervención, señala el reporte, busca mejorar la iluminación del barrio, optimizar el consumo energético y brindar mejores condiciones de seguridad para los vecinos.
La DAU, conducida por Beatriz Monasterio, completó un 87% de esta etapa, que incluye la reposición de 1.000 metros de cableado, la colocación de 102 artefactos LED y la instalación de 45 nuevas tapas de inspección soldadas en las columnas intervenidas.
Las tareas también contemplan la reparación de instalaciones que habían sido afectadas por robos, permitiendo recuperar el funcionamiento del sistema y poner en valor la infraestructura de alumbrado del sector.
Bajo la lupa de la oposición: desde críticas hasta proyectos
Más allá de la decisión del Gobierno provincial de intervenir las 19 hectáreas del predio para crear un nuevo parque, Campo Norte permanece bajo la lupa de la oposición.
El legislador radical Agustín Romano Norri lanzó críticas en estas horas por la situación de ese espacio verde. "Parece que algunos se olvidaron de ese lugar", sostuvo el dirigente de la UCR. Y reafirmó el anhelo para que "deje de ser un terreno abandonado y que se transforme en un gran parque en el oeste de la ciudad". "El gobierno anunció la remodelación de Campo Norte y la celebramos, porque no importa de quién sea la idea, sino que se concrete. Pasaron los meses y hoy la realidad sigue siendo la misma y los vecinos siguen esperando", recriminó Romano Norri.
De hecho, el opositor presentó un proyecto de resolución en agosto pasado para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre el plan para la recuperación, puesta en valor y transformación del inmueble. El expediente fue girado a la comisión de Obras Públicas de la Cámara, donde permanece "en tratamiento", sin dictamen.
En abril pasado, en tanto, el radical José Cano también elevó una propuesta referida a Campo Norte, donde si bien valora la iniciativa oficial, solicita que se contemple la creación de un Complejo Polideportivo Público. "El mismo deberá estar diseñado para potenciar y formalizar las actividades de las ligas de fútbol amateur, infantil y de veteranos que actualmente utilizan el predio, garantizando que el nuevo parque urbano no desplace la práctica deportiva preexistente", señala el proyecto, que tampoco tuvo dictamen hasta el momento.