Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

El legislador radical Agustín Romano Norri lanzó críticas en estas horas por la situación de ese espacio verde. "Parece que algunos se olvidaron de ese lugar", sostuvo el dirigente de la UCR. Y reafirmó el anhelo para que "deje de ser un terreno abandonado y que se transforme en un gran parque en el oeste de la ciudad". "El gobierno anunció la remodelación de Campo Norte y la celebramos, porque no importa de quién sea la idea, sino que se concrete. Pasaron los meses y hoy la realidad sigue siendo la misma y los vecinos siguen esperando", recriminó Romano Norri.