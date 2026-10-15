Política

Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

Se dieron a conocer avances en la renovación del sistema de alumbrado público. Desde la UCR expresaron críticas, y hay proyectos a la espera de tratamiento.

CAMPO NORTE / FOTO DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CAMPO NORTE / FOTO DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno tucumano destacó obras de iluminación en Campo Norte, pero legisladores de la UCR denunciaron abandono y demoras en el proyecto del parque.
  • La Dirección de Arquitectura y Urbanismo completó el 87% del nuevo alumbrado LED y cableado, tras reparar daños por robos en el predio de 19 hectáreas.
  • La Legislatura provincial mantiene pendientes proyectos opositores que piden informes oficiales e integrar un complejo polideportivo barrial en el futuro parque.
Resumen generado con IA

Campo Norte vuelve a ser objeto de una controversia. Sucede que en el Gobierno provincial destacaron los trabajos para la construcción de un nuevo parque en ese punto de la ciudad, y dieron detalles sobre los avances en la instalación del sistema de iluminación en ese espacio. Sin embargo, en la oposición aseguraron que el predio continúa presentando un estado de abandono.

"Seguimos avanzando paso a paso con los trabajos en Campo Norte. Queremos que los vecinos cuenten con mejor iluminación y mayor seguridad, y vamos a continuar trabajando para recuperar los espacios y mejorar la calidad de vida en el barrio", afirmó el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Marcelo Nazur.

Según el reporte oficial, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) está ejecutando la renovación del sistema de alumbrado público de Campo Norte. La intervención, señala el reporte, busca mejorar la iluminación del barrio, optimizar el consumo energético y brindar mejores condiciones de seguridad para los vecinos.

La DAU, conducida por Beatriz Monasterio, completó un 87% de esta etapa, que incluye la reposición de 1.000 metros de cableado, la colocación de 102 artefactos LED y la instalación de 45 nuevas tapas de inspección soldadas en las columnas intervenidas.

Las tareas también contemplan la reparación de instalaciones que habían sido afectadas por robos, permitiendo recuperar el funcionamiento del sistema y poner en valor la infraestructura de alumbrado del sector.

CAMPO NORTE / FOTO DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CAMPO NORTE / FOTO DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo la lupa de la oposición: desde críticas hasta proyectos

Más allá de la decisión del Gobierno provincial de intervenir las 19 hectáreas del predio para crear un nuevo parque, Campo Norte permanece bajo la lupa de la oposición.

El legislador radical Agustín Romano Norri lanzó críticas en estas horas por la situación de ese espacio verde. "Parece que algunos se olvidaron de ese lugar", sostuvo el dirigente de la UCR. Y reafirmó el anhelo para que "deje de ser un terreno abandonado y que se transforme en un gran parque en el oeste de la ciudad". "El gobierno anunció la remodelación de Campo Norte y la celebramos, porque no importa de quién sea la idea, sino que se concrete. Pasaron los meses y hoy la realidad sigue siendo la misma y los vecinos siguen esperando", recriminó Romano Norri.

De hecho, el opositor presentó un proyecto de resolución en agosto pasado para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre el plan para la recuperación, puesta en valor y transformación del inmueble. El expediente fue girado a la comisión de Obras Públicas de la Cámara, donde permanece "en tratamiento", sin dictamen.

En abril pasado, en tanto, el radical José Cano también elevó una propuesta referida a Campo Norte, donde si bien valora la iniciativa oficial, solicita que se contemple la creación de un Complejo Polideportivo Público. "El mismo deberá estar diseñado para potenciar y formalizar las actividades de las ligas de fútbol amateur, infantil y de veteranos que actualmente utilizan el predio, garantizando que el nuevo parque urbano no desplace la práctica deportiva preexistente", señala el proyecto, que tampoco tuvo dictamen hasta el momento.

Temas José CanoAgustín Romano NorriMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agustín Romano Norri apuntó contra Marcelo Nazur por la situación de Campo Norte

Agustín Romano Norri apuntó contra Marcelo Nazur por la situación de Campo Norte

Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
3

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
4

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
2

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
3

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
4

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido

Santiago Caputo vinculó la recuperación de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

El Gobierno restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar una derrota en Diputados

El Gobierno restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar una derrota en Diputados

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Con miras a las elecciones: Acevedo abrió la puerta a una lista de comisionados rurales

Con miras a las elecciones: Acevedo abrió la puerta a una lista de comisionados rurales

Comentarios