Política

Agustín Romano Norri apuntó contra Marcelo Nazur por la situación de Campo Norte

El parlamentario radical pidió priorizar la obra pública clave.

Agustín Romano Norri apuntó contra Marcelo Nazur por la situación de Campo Norte
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El legislador tucumano Agustín Romano Norri cuestionó hoy al ministro Marcelo Nazur por el abandono de Campo Norte y el retraso de obras hídricas clave en la capital.
  • La remodelación del predio fue anunciada hace casi un año por el Ejecutivo provincial como un espacio verde, pero no registró avances pese a no requerir grandes costos.
  • El reclamo advierte sobre el riesgo de anegamientos ante la temporada de lluvias e insta a priorizar la infraestructura urbana por sobre los armados electorales.
Resumen generado con IA

El legislador radical Agustín Romano Norri lanzó duras críticas hacia el ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur, a quien cuestionó por la situación del predio de Campo Norte, así como por la falta de ejecución de obras hídricas estratégicas para evitar inundaciones en la capital tucumana.

Luego de la reciente recorrida de Nazur por el Club Barrio Modelo, el parlamentario opositor instó al funcionario a cruzar de zona y constatar de primera mano el estado del terreno de Campo Norte. Romano Norri remarcó que, a pesar de los compromisos asumidos hace casi un año por el Poder Ejecutivo provincial, no se han registrado avances en el lugar.

Falta de decisión

El legislador recordó que la remodelación de Campo Norte fue recibida con entusiasmo en su momento por toda la comunidad, entendiéndose como una oportunidad histórica para dotar al oeste capitalino de un espacio verde y recreativo de calidad. Sin embargo, la falta de gestión ha convertido al anuncio en una promesa postergada.

"Parece que algunos se olvidaron de Campo Norte. Queremos que Campo Norte deje de ser un terreno abandonado y que se transforme en un gran parque en el oeste de la ciudad. Luego, el gobierno anunció la remodelación de Campo Norte y la celebramos, porque no importa de quién sea la idea, sino que se concrete. Pasaron los meses y hoy la realidad sigue siendo la misma y los vecinos siguen esperando", recriminó Romano Norri.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que la transformación del predio no requiere de grandes erogaciones financieras ni de complejas megaestructuras, sino de voluntad política e iniciativa de gestión. "Para transformar este lugar no hace falta una megaobra, ni gastar una fortuna; hace falta decisión, porque acá podrían haber senderos, espacios para hacer deportes, juegos para los chicos, lugares para encontrarse. Eso es lo que los vecinos siguen esperando. Campo Norte tiene el espacio suficiente, ahora falta transformarlo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque cuando una buena idea se anuncia, lo que sigue es llevarla adelante", enfatizó.

Exigen priorizar la infraestructura hídrica

Romano Norri también puso el foco en la infraestructura hídrica que compete a la jurisdicción provincial, exigiendo al Ministerio de Obras Públicas definir las prioridades de inversión para San Miguel de Tucumán.

Exigió respuestas claras sobre los planes de contingencia y los frentes de obra activos destinados a mitigar el problema recurrente de los anegamientos durante la temporada de lluvias, señalando que la atención de las autoridades debe centrarse en solucionar las necesidades estructurales de la ciudad antes que en el armado del acople.

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