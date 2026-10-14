Agustín Romano Norri apuntó contra Marcelo Nazur por la situación de Campo Norte

Asimismo, el parlamentario sostuvo que la transformación del predio no requiere de grandes erogaciones financieras ni de complejas megaestructuras, sino de voluntad política e iniciativa de gestión. "Para transformar este lugar no hace falta una megaobra, ni gastar una fortuna; hace falta decisión, porque acá podrían haber senderos, espacios para hacer deportes, juegos para los chicos, lugares para encontrarse. Eso es lo que los vecinos siguen esperando. Campo Norte tiene el espacio suficiente, ahora falta transformarlo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque cuando una buena idea se anuncia, lo que sigue es llevarla adelante", enfatizó.