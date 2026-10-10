Cómo un tiburón de 3,5 metros impulsó el turismo y las ventas en una ciudad de Corea del Sur

Resumen para apurados
- Desde el 18 de septiembre, un tiburón de 3,5 metros en un canal de Busan, Corea del Sur, impulsó la economía y atrajo a 600.000 turistas tras llegar por aguas cálidas.
- El animal disparó el comercio y fue nombrado embajador local. Tras fracasar un operativo previo para desalojarlo con lanchas, el ejemplar sigue cautivo en aguas no habituales.
- Autoridades y científicos desplegarán redes de 50 metros para guiarlo a mar abierto, buscando garantizar la preservación de la especie y normalizar la actividad en la zona.
Desde que apareció el 18 de septiembre dando vueltas por un un canal artificial de Busan, en la costa sureste de Corea del Sur, el tiburón se convirtió en una celebridad al punto que "Bukhangi" (así fue nombrado porque el puerto lleva ese nombre) es el nuevo embajador honorario de relaciones públicas de la ciudad con el 91% de los votos. Mínimamente el tiburón se merece el reconocimiento ya que se calcula que desde su avistaje atrajo a 600.000 visitantes a la ciudad.
Mientras las autoridades se preguntan qué hacer con el pez de 3,5 metros que ha impulsado la economía local, las ventas crecieron. Por ejemplo, los helados con forma de tiburón han repuntado casi un 30% en las tiendas cercanas. El alcalde de Busan, Chun Jae-soo, agradeció al tiburón una publicidad que, de otro modo, hubiera costado "miles de millones". "'Bukhangi' se ha convertido de forma natural en una nueva parte de la historia de Busan con el interés y el cariño de la gente de la ciudad", expresó el edil en un comunicado.
Repunte en la city financiera
En la Bolsa, las acciones de The Pinkfong Company, el estudio que hay detrás de la conocida canción "Baby Shark", se dispararon brevemente más de un 7%. Los tiburones toro suelen encontrarse en aguas subtropicales y tropicales, pero "no es nada común" que se aventuren en aguas surcoreanas, explicó Kim Jin-koo, profesor en la Universidad Nacional de Pukyong. Según este especialista en pesca global, el tiburón podría haberse acercado a la costa debido al aumento de las temperaturas del agua.
Nuevo intento
Won-ho dijo que las autoridades intentarán, posiblemente el viernes, liberar al tiburón, lo cual, según los expertos, es importante para su seguridad y salud a largo plazo. El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras, dependiente del estado, está fabricando una red especialmente diseñada de 50 metros de largo o más, que se extenderá a lo largo del canal desde una embarcación para guiar al tiburón hacia la salida. Otra embarcación rociará agua desde atrás para empujar al tiburón en esa dirección, según los planes preliminares.
Todo se diagramó tras el primer intento fallido del martes. Las autoridades habían desplegado cinco embarcaciones en el canal. Rociaron chorros de agua desde tanques mientras intentaban acorralar al tiburón hacia mar abierto, una operación que fue seguida de cerca por una gran multitud presente en el lugar y transmitida por YouTube.
Las tripulaciones desistieron horas después, luego de que el tiburón nadara repetidamente cerca de las embarcaciones o se sumergiera para evitarlas, permaneciendo dentro del canal.