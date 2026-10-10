Cómo un tiburón de 3,5 metros impulsó el turismo y las ventas en una ciudad de Corea del Sur

Mientras las autoridades se preguntan qué hacer con el pez de 3,5 metros que ha impulsado la economía local, las ventas crecieron. Por ejemplo, los helados con forma de tiburón han repuntado casi un 30% en las tiendas cercanas. El alcalde de Busan, Chun Jae-soo, agradeció al tiburón una publicidad que, de otro modo, hubiera costado "miles de millones". "'Bukhangi' se ha convertido de forma natural en una nueva parte de la historia de Busan con el interés y el cariño de la gente de la ciudad", expresó el edil en un comunicado.