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Ideal para el finde: el documental de Oasis ya se puede ver por streaming

"Oasis: Don't Look Back" reconstruye cómo la historia de dos personalidades opuestas puede convertirse en una experiencia que atraviesa por lo menos a dos generaciones.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher en su regreso a los escenarios.
Los hermanos Liam y Noel Gallagher en su regreso a los escenarios.
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El documental sobre el regreso de la banda Oasis tras 15 años ya se encuentra disponible en Disney+, retratando la reconciliación de los hermanos Gallagher para su gira mundial.
  • Con guion de Steven Knight, el filme muestra los primeros ensayos de los Gallagher tras 15 años sin hablarse, una entrevista exclusiva y la pasión de los fans en estadios globales.
  • La obra busca consolidar el legado artístico del grupo británico por encima de sus históricos escándalos, reafirmando su vigencia e impacto emocional en múltiples generaciones.
Resumen generado con IA

Un chico explota en llanto ante la cámara. No tiene más de 16 años y acaba de ver por primera vez a Oasis en su regreso a los escenarios. El joven está en medio de un campo que poco a poco va quedando despoblado y alguien, un poco más grande, lo mira, lo contiene. Su mirada se pierde en el cielo pero cada tanto se vuelve a enfocar hacia el frente, como tratando de inmortalizar lo que acaba de presenciar: el abrazo de hermanos que están a punto de comenzar una gira histórica para la banda, pero también para el mundo.

Oasis: Don't Look Back in Anger no es solo un documental sobre una reconciliación. Tampoco se limita a develar la intimidad de los Gallagher y compañía. El film reconstruye, en todo caso, cómo la historia de dos personalidades diametralmente opuestas puede trascender y dejar de ser propia para convertirse en una experiencia que atraviesa por lo menos a dos generaciones.

En la historia guionada por Steven Knight (creador de Peaky Blinders) y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, se puede viajar junto con Oasis a los escenarios más emblemáticos del mundo, entre ellos el Wembley Stadium, pero también el Más Monumental. Y es que Argentina tiene un capítulo especial para el grupo británico que supo cultivar a un público que corea hasta los riff de guitarra o imprime sus melodías en canciones de cancha. De hecho, una de las primeras tomas del film en Buenos Aires retrata pasillos de un barrio popular, una hinchada y una simbiosis entre la previa de un partido y un recital.

El documental también tiene momentos de tensión, como los primeros encuentros entre Liam y Noel, después de más de 15 años sin verse, ni hablarse. El vocalista llega a la sala de ensayos y con rústicos gestos da inicio a las canciones que formarán parte del tour que emocionará a británicos, japoneses o brasileños por igual. Se lo ve bien, poco ha cambiado su actitud desde los escandalosos años noventa y su voz suena impecable. Noel, al costado como siempre, aprueba y acepta que esas serán las nuevas reglas de esta etapa de Oasis. Aquí no hay palabras de perdón, hay más bien un pacto conciliatorio suficiente para hacer más grande a la banda que conquistó el mundo hace tres décadas.

Pero el registro también da sorpresas cuando junta a los Gallagher frente a una mesa, solos, para dar una de las pocas entrevistas a dúo que se hayan visto en toda la historia del grupo. Se ríen, se elogian y se sorprenden de la magnitud que ha tomado su decisión de volver. Y es que el público es el gran protagonista de toda la película, porque en todo momento el ojo de los directores está puesto en el sonido ambiente, en lo que pasa afuera de los estadios y en primeros planos de chicos y chicas que celebran algo que parece trascendental en sus vidas.

Ya disponible en Disney +, el documental hace gala de la rebeldía que supieron tener los músicos de Manchester para cambiar las reglas de la industria. Pero también intenta explicar el porqué de la vigencia de una banda cuyas pretensiones siempre fueron hacer solo buenas canciones. Y ahí está quizás una de las claves que menciona Noel en dos pasajes del film cuando confiesa que Oasis necesitaba ser recordada como algo más que los escándalos y peleas. La historia está a favor de ello, porque el amor entre el público y los himnos que les supieron regalar, todavía sigue creciendo en cualquier parte del planeta.


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