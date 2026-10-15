Ideal para el finde: el documental de Oasis ya se puede ver por streaming

Pero el registro también da sorpresas cuando junta a los Gallagher frente a una mesa, solos, para dar una de las pocas entrevistas a dúo que se hayan visto en toda la historia del grupo. Se ríen, se elogian y se sorprenden de la magnitud que ha tomado su decisión de volver. Y es que el público es el gran protagonista de toda la película, porque en todo momento el ojo de los directores está puesto en el sonido ambiente, en lo que pasa afuera de los estadios y en primeros planos de chicos y chicas que celebran algo que parece trascendental en sus vidas.