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Otro día perdido: Luciana Aymar reveló cómo es su vida a los 49 años, lejos del hockey y en Chile

La histórica ex jugadora argentina visitó el programa de Mario Pergolini y habló de su presente familiar junto a Fernando González y sus hijos, los proyectos que desarrolla y la posibilidad de cambiar de rumbo en el futuro.

Luciana Aymar reveló detalles de su vida después del hockey y sus proyectos actuales
Luciana Aymar reveló detalles de su vida después del hockey y sus proyectos actuales La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En el programa de Mario Pergolini, la exjugadora de hockey Luciana Aymar reveló detalles de su presente familiar y laboral en Chile a 12 años de su retiro deportivo profesional.
  • Radicada en Santiago hace una década con su esposo Fernando González y sus dos hijos, combina la vida familiar con su rol de accionista en la iniciativa Women4Sport y charlas.
  • Aunque consolidó su rutina en el país vecino, la deportista no descartó cambiar de residencia en el futuro mientras mantiene activos sus proyectos y viajes a la Argentina.
Resumen generado con IA

Luciana Aymar habló sobre su presente familiar y laboral durante su visita a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. A 12 años de su retiro del hockey profesional, la ex deportista contó cómo es su vida en Chile junto a su esposo, Fernando González, y sus hijos, Félix y Lupe.

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Durante la entrevista, la histórica figura del hockey argentino explicó por qué eligió instalarse en el país vecino, cómo construyó su vida allí y qué proyectos desarrolla actualmente. También se refirió a la relación de su familia con Chile y dejó abierta la posibilidad de cambiar de lugar de residencia en el futuro.

Cómo es la vida de Luciana Aymar en Chile

Aymar vive en Vitacura, una comuna de Santiago de Chile, donde lleva alrededor de una década. Según contó, durante esos años logró construir vínculos y establecer una rutina familiar que la hace sentir cómoda. “Yo hace 10 años que estoy y, la verdad, tengo mi vínculo muy armado. Hacemos los asados”, relató durante la charla con Pergolini.

La decisión de mudarse estuvo vinculada con su relación con Fernando González, el ex tenista chileno con quien formó una familia. “Conocí a Fer y nos fuimos a Chile. Estoy muy contenta, la vida la tengo armada allá”, explicó.

Aunque su residencia está en Chile, Aymar señaló que viaja con frecuencia a la Argentina por compromisos profesionales, entre ellos charlas y otras actividades.

Luciana Aymar habló de sus hijos y de Fernando González

Durante la entrevista, la exjugadora también compartió detalles de la vida cotidiana de sus hijos, Félix y Lupe, y contó que ambos ya están escolarizados. Además, se refirió a la popularidad de su esposo en Chile y destacó el afecto que recibe de la gente, más allá de su trayectoria como deportista.

“Es muy admirado. La gente lo quiere mucho como persona, más allá de sus logros como deportista. Es tímido”, expresó sobre González.

Las palabras de Aymar reflejaron la vida familiar que construyeron en Santiago, lejos de la rutina que ella tenía durante sus años de competencia internacional.

El presente laboral de Luciana Aymar después del hockey

Lejos de las canchas, Aymar también desarrolla proyectos vinculados con el deporte y la igualdad de oportunidades. Durante el programa, contó que es socia y accionista de Women4Sport, una iniciativa orientada a visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo.

Su actividad actual combina estos proyectos con viajes, charlas y otros compromisos profesionales, mientras disfruta de la vida familiar que construyó en Chile.

Sin embargo, la exdeportista aclaró que su futuro no está necesariamente ligado a permanecer siempre en el mismo lugar. Al describir la manera en que ella y su esposo encaran sus decisiones, dejó abierta la posibilidad de una nueva mudanza. “Como somos nosotros, ahora estamos ahí y un día podemos estar en otro lado”, concluyó.

Así, a más de una década de su retiro del hockey, Aymar atraviesa una etapa marcada por la familia, los nuevos proyectos y una vida que, según sus propias palabras, todavía puede tomar otros rumbos.

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