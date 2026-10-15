Otro día perdido: Luciana Aymar reveló cómo es su vida a los 49 años, lejos del hockey y en Chile

Luciana Aymar habló de sus hijos y de Fernando González

Durante la entrevista, la exjugadora también compartió detalles de la vida cotidiana de sus hijos, Félix y Lupe, y contó que ambos ya están escolarizados. Además, se refirió a la popularidad de su esposo en Chile y destacó el afecto que recibe de la gente, más allá de su trayectoria como deportista.