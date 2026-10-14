De perder 3-1 a ganar 4-3: la increíble remontada de Real Madrid ante Roma por la Champions League

Real Madrid volvió a demostrar por qué tiene una relación especial con la Champions League. En una noche que parecía destinada a terminar en derrota, el conjunto español protagonizó una remontada espectacular y venció 4-3 a Roma en el estadio Olímpico de Italia, por la segunda fecha de la fase de liga. El equipo dirigido por José Mourinho perdía 3-1 cuando restaban menos de 10 minutos, pero marcó tres goles consecutivos para quedarse con una victoria que parecía imposible.