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De perder 3-1 a ganar 4-3: la increíble remontada de Real Madrid ante Roma por la Champions League

El equipo de José Mourinho perdía por dos goles a falta de menos de 10 minutos, pero marcó tres tantos consecutivos y consiguió una victoria agónica en Italia.

Antonio Rüdiger celebra el gol que selló la remontada de Real Madrid ante Roma en el estadio Olímpico, por la segunda fecha de la Champions League.
Antonio Rüdiger celebra el gol que selló la remontada de Real Madrid ante Roma en el estadio Olímpico, por la segunda fecha de la Champions League.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid venció 4-3 a la Roma en Italia tras remontar un 1-3 sobre el final, en el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.
  • La Roma ganaba 3-1 con dos tantos de Malen, pero las variantes de Mourinho permitieron al Madrid dar vuelta el partido en siete minutos vía Espí, Endrick y Rüdiger.
  • Con este triunfo agónico, el Real Madrid mantiene puntaje ideal con seis unidades y recibirá a Leipzig, mientras que Roma quedó rezagada con solo un punto.
Resumen generado con IA

Real Madrid volvió a demostrar por qué tiene una relación especial con la Champions League. En una noche que parecía destinada a terminar en derrota, el conjunto español protagonizó una remontada espectacular y venció 4-3 a Roma en el estadio Olímpico de Italia, por la segunda fecha de la fase de liga. El equipo dirigido por José Mourinho perdía 3-1 cuando restaban menos de 10 minutos, pero marcó tres goles consecutivos para quedarse con una victoria que parecía imposible.

El encuentro tuvo todos los condimentos. Roma, conducida por Gian Piero Gasperini y con los argentinos Paulo Dybala, Matías Soulé y Nahuel Molina entre sus titulares, dominó buena parte del desarrollo y llegó a construir una ventaja de dos goles. Sin embargo, los cambios del entrenador portugués modificaron el escenario y permitieron que el Madrid encontrara respuestas cuando parecía estar contra las cuerdas.

El equipo italiano comenzó mejor y abrió el marcador a los 19 minutos con un remate de Marten de Roon, que se desvió en Donyell Malen. Kylian Mbappé igualó cinco minutos después, pero el equipo de la capital mantuvo el dominio y volvió a golpear en el complemento.

Malen marcó a los 5 y 12 minutos del segundo tiempo, el segundo tras una asistencia de Matías Soulé, para establecer el 3-1. Con esa ventaja, el conjunto dirigido por Gasperini parecía encaminarse hacia una victoria cómoda.

Sin embargo, los cambios de Mourinho transformaron el partido. A los 37 minutos del complemento, Carlos Espí aprovechó un rebote y descontó para el Madrid. Apenas dos minutos después, Endrick conectó de cabeza un córner ejecutado por Arda Güler y estableció el empate.

La remontada se completó a los 44 minutos, cuando Antonio Rüdiger apareció en el área tras otro tiro de esquina de Güler y convirtió el 4-3 definitivo. En apenas siete minutos, el conjunto español pasó de estar dos goles abajo a quedarse con una victoria memorable.

Cómo quedó el Real Madrid en la Champions League

Con este triunfo, Real Madrid alcanzó los seis puntos y mantuvo su puntaje ideal en la fase de liga, mientras que Roma quedó con una unidad.

En la próxima fecha, el equipo español recibirá al Leipzig en el Santiago Bernabéu, el miércoles 21 de octubre. Ese mismo día, Roma buscará recuperarse frente al Slovan Bratislava.

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