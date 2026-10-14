Abusos en academias de danza: reclaman nuevos protocolos para proteger a los alumnos

“A partir de esto, debería analizarse la posibilidad de mejoras en los protocolos para atender estos casos. La realidad nos está demostrando que algo está pasando. Hay situaciones que no nos imaginamos que pueden suceder. Pero están pasando cada vez más, al hacer eco a la realidad que no imaginamos de situaciones que puedan suceder, pero que están pasando. Algo tenemos que hacer”, finalizó.