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William Chapman grabó los minutos previos a su muerte: el video antes del ataque del tigre

La grabación muestra al joven de 25 años acercándose a la zona donde está el felino dentro del Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra. El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo ingresó al recinto y qué ocurrió antes del ataque fatal.

Se conoció el video que William Chapman grabó antes de ser atacado por un tigre
Se conoció el video que William Chapman grabó antes de ser atacado por un tigre Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • William Chapman, de 25 años, murió el 10 de octubre tras ser atacado por un tigre al ingresar a su recinto en el Yorkshire Wildlife Park, Inglaterra, hecho que él mismo grabó.
  • El joven, un exactor infantil, grabó en primera persona su acercamiento al felino antes de ser mordido. Testigos afirmaron que parecía desconectado de la realidad durante el hecho.
  • La investigación continúa para determinar cómo el joven vulneró la seguridad y accedió al área restringida, mientras el hecho conmociona al público por la difusión del video.
Resumen generado con IA

William Chapman, el joven británico de 25 años que murió tras ser atacado por un tigre en el parque de animales Yorkshire Wildlife Park, había grabado los momentos previos al episodio ocurrido el pasado 10 de octubre. Las imágenes, registradas en primera persona, muestran cómo se acercó al felino dentro del espacio reservado para estos animales.

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El video muestra a Chapman aproximándose tranquilamente al tigre, que descansaba sobre una plataforma. La cuenta desde la que se difundió la grabación fue eliminada posteriormente. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer cómo el joven logró ingresar al recinto y qué ocurrió antes del ataque fatal.

El video de William Chapman antes de ser atacado por el tigre

La grabación que trascendió después de la muerte de Chapman muestra su ingreso al espacio donde se encontraba el animal. En las imágenes, registradas desde su propia perspectiva, se observa cómo se acerca al tigre mientras este permanece sobre una plataforma.

Además de ese registro, otras grabaciones captaron el momento del ataque. Según los testimonios de personas que presenciaron el episodio, el joven parecía estar “desconectado de la realidad” mientras era mordido por el felino.

Pese a la intervención del personal del parque, Chapman murió en el lugar. Por el momento, las circunstancias que lo llevaron a ingresar al recinto continúan bajo investigación.

Quién era William Chapman, el joven que murió en el zoológico

Tras conocerse su fallecimiento, también trascendieron detalles de la vida de Chapman y de su paso por la televisión británica durante la infancia.

El joven tenía 25 años y había estudiado en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, ubicada en High Wycombe, Inglaterra. Durante sus primeros años, participó en diferentes producciones audiovisuales que formaron parte de su trayectoria artística.

Entre ellas se encuentra May Contain Nuts, una producción en la que compartió reparto con Shirley Henderson, reconocida por interpretar a Myrtle la Llorona en las películas de Harry Potter, y con el actor Darren Boyd.

Su participación en una producción de la BBC

Otra de las apariciones televisivas de Chapman fue en Historias reales, una serie de la BBC. Allí interpretó a Edward Jenner, el médico inglés que realizó aportes fundamentales al desarrollo de la vacuna contra la viruela.

Su pasado como actor infantil adquirió notoriedad después de la tragedia, mientras se conocían nuevos detalles sobre su vida. La investigación sobre su muerte busca determinar cómo pudo acceder al sector reservado para los tigres del Yorkshire Wildlife Park y reconstruir los acontecimientos que precedieron al ataque.

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