Dolor en la música: murió Netinho, el cantante detrás del hit “La isla del sol”

Resumen para apurados
- El cantante brasileño Netinho murió este martes a los 60 años en Salvador de Bahía debido a un linfoma no Hodgkin que le causó una falla multiorgánica.
- Diagnosticado con cáncer tras sufrir dolores corporales, el músico ya había superado tres ACV en 2013 y forjó su carrera en los noventa como líder de Banda Beijo.
- Referente del axé, deja una profunda huella en la región gracias al éxito de su hit "Milla", reversionado en Argentina por Leo García como "La isla del sol".
Gran parte de la música brasileña llegó a los escenarios internacionales de la mano de Ernesto de Souza Andrade Júnior, más conocido como Netinho, el cantante que falleció este martes a los 60 años tras luchar contra el cáncer desde el 2025. Su fallecimiento fue anunciado en un comunicado oficial de Instagram, en el que se detalló su trayectoria, su carisma y sus últimas palabras, las cuales fueron principalmente de agradecimiento hacia sus fanáticos.
El artista brasileño Netinho falleció este martes por la mañana tras su batalla contra un linfoma no Hodgkin de células B, un tipo de cáncer hematológico que se origina en las células del sistema inmunitario y que le provocó una insuficiencia renal y por último una falla multiorgánica. El cantante murió en un hospital de Salvador de Bahía tras ser diagnosticado en marzo de 2025 con esta enfermedad luego de sufrir de fuertes dolores en las piernas.
El impacto de Netinho a nivel internacional
La carrera de Netinho comprendió un amplio repertorio que lo llevó a posicionar el axé a nivel nacional e internacional. En la Argentina, “La isla del sol” fue el tema que se volvió un ícono en los noventa. Sin embargo, y tras el diagnóstico de la patología, debió suspender su agenda y comenzar con el tratamiento oncológico.
El agradecimiento del cantante antes de morir
A pesar de su condición, Netinho se mostró agradecido con el proyecto construido y con la comunidad que su música había consolidado, algo que quedó expuesto en sus últimas palabras que a la vez fueron citadas en la publicación. El equipo advirtió que durante la etapa de tratamiento el cantante se mostró agradecido y que “falleció en paz”: “Me iré feliz, realizado, porque la vida me ha dado mucho más de lo que jamás soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que disfrutó de mi arte”, agregaron en el escrito oficial sobre el testimonio del cantante.
La vocación musical de Netinho despertó a temprana edad, cuando recibió su primera guitarra a los 14 años. Aunque dos años más tarde comenzó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, combinó los libros de estudio con sus actuaciones nocturnas hasta que el arte cobró definitivo protagonismo en su vida. Su gran salto a la luz pública llegó en 1988 como vocalista de la Banda Beijo durante el tradicional Carnaval de Salvador. Ese mismo año conquistó a todo Brasil con el popular tema “Beijo na Boca”, al que le siguieron otros éxitos como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”.
“Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo”, escribió su equipo en las redes sociales.
Consagración internacional y sus últimos años
Sin embargo, el hito consagratorio de su trayectoria se produjo en 1996 cuando lanzó su etapa solista con el tema “Milla”. La canción no solo se convirtió en un verdadero himno del género axé y catapultó a Netinho a los escenarios internacionales, sino que tuvo un fuerte impacto cultural en el público local. En nuestro país, el tema fue reversionado en castellano por Leo García bajo el título “La isla del sol”, transformándose en un clásico indiscutido de las radios y las pistas de baile durante la década del noventa.
La vida personal y la carrera del artista también estuvieron atravesadas por duros momentos de salud. En 2013, sufriendo las secuelas de tres accidentes cerebrovasculares (ACV), debió alejarse de los escenarios y mantenerse apartado de la música por casi cuatro años para encarar una compleja rehabilitación. En el plano sentimental, entre 1997 y 2003 estuvo casado con la periodista Mariana Trindade, fruto de cuya relación nació su única hija, Bruna.
La incursión de Netinho en la política
En sus últimos años, Netinho también incursionó en la esfera pública y política. En 2022 se presentó como candidato a diputado federal por el Partido Liberal (PL), declarándose ferviente seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, a quien acompañó en diversos actos y manifestaciones. No obstante, no logró obtener una banca legislativa y en mayo de 2023 hizo pública su decepción con varios dirigentes de la derecha, alejándose de manera definitiva del ámbito político para resguardar su figura artística.
Cumpliendo con los deseos expresos manifestados por el propio cantante antes de su partida, la oficina de prensa de Netinho confirmó que tanto el velatorio como la cremación se llevarán a cabo en la más estricta intimidad, en una ceremonia reservada exclusivamente para familiares y su círculo de amigos más cercano.