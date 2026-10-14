Dolor en la música: murió Netinho, el cantante detrás del hit “La isla del sol”

El agradecimiento del cantante antes de morir

A pesar de su condición, Netinho se mostró agradecido con el proyecto construido y con la comunidad que su música había consolidado, algo que quedó expuesto en sus últimas palabras que a la vez fueron citadas en la publicación. El equipo advirtió que durante la etapa de tratamiento el cantante se mostró agradecido y que “falleció en paz”: “Me iré feliz, realizado, porque la vida me ha dado mucho más de lo que jamás soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que disfrutó de mi arte”, agregaron en el escrito oficial sobre el testimonio del cantante.