Quién era William Chapman, el actor británico que murió tras ser atacado por un tigre
El joven británico tenía poco más de 20 años y había participado en producciones televisivas durante su infancia. El episodio ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park y las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.
Resumen para apurados
- El exactor infantil británico William Chapman murió el sábado tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra.
- Chapman, quien actuó de niño en producciones de la BBC, bajó de una pasarela hacia la fosa del felino, donde según testigos se sentó a rezar antes de la agresión.
- El caso causó conmoción en la comunidad artística y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los motivos de su accionar en el parque.
William Chapman, un joven británico que había participado en producciones televisivas durante su infancia, murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra. El episodio ocurrió el sábado cerca de las 13.30 y conmocionó tanto a los visitantes del parque como a quienes conocían su trayectoria artística.
La víctima fue atacada por Altai, un tigre de Amur que se encontraba en el sector conocido como Land of the Tigers. Mientras las imágenes del episodio se difundieron en las redes sociales, trascendieron detalles sobre la vida del joven y sus primeros pasos en la actuación. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.
Quién era William Chapman, el joven que murió tras el ataque del tigre
Chapman tenía poco más de 20 años y había comenzado su formación artística cuando era niño. Según informó la BBC, estudió en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, ubicada en High Wycombe, en el condado inglés de Buckinghamshire.
Durante su infancia participó en algunas producciones televisivas británicas. Una de ellas fue May Contain Nuts, un programa de 2009 protagonizado por Shirley Henderson, actriz reconocida por interpretar a Myrtle, la Llorona, en la saga cinematográfica de Harry Potter.
En esa producción, Chapman interpretó a Alfie Chaplin, el hijo del personaje de Alice Chaplin, encarnado por Henderson. Tres años después, también formó parte de True Stories, una serie de la BBC inspirada en hechos reales. Allí participó como extra en el segundo episodio de la primera temporada, en el que interpretó a Edward Jenner, el médico inglés conocido por sus aportes al desarrollo de la vacuna contra la viruela.
El mensaje de despedida de la escuela donde estudió William Chapman
Tras conocerse la muerte del joven, la escuela de artes escénicas Jackie Palmer publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. Chapman había pasado por esa institución durante sus primeros años de formación, antes de participar en producciones televisivas.
La noticia también generó repercusiones en el Yorkshire Wildlife Park, que expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima. “Nos gustaría agradecer a todas las personas que han expresado su preocupación tras el trágico incidente. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida”, señaló el parque en un comunicado publicado en Instagram.
Qué pasó en el Yorkshire Wildlife Park: cómo fue el ataque del tigre
El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 13.30 en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado en Branton, al sureste de Doncaster, Inglaterra. El predio funciona como zoológico, centro de rehabilitación y conservación de animales silvestres, además de ser una atracción turística.
Según los primeros reportes, Chapman estaba solo e ingresó al área denominada Land of the Tigers, un sector que cuenta con una pasarela elevada de aproximadamente 300 metros para que los visitantes puedan observar a los tigres de Amur.
Testigos indicaron que habían visto al joven caminar de un lado a otro cerca del recinto con auriculares puestos. Posteriormente, habría descendido desde la pasarela e ingresado al espacio donde se encontraba el felino.
De acuerdo con los testimonios citados en las primeras informaciones, Chapman se sentó a rezar antes de ser atacado por el animal. El joven murió en el lugar, antes de que llegaran los equipos médicos. Las razones por las que ingresó al recinto todavía no fueron esclarecidas oficialmente.