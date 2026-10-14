Quién era William Chapman, el actor británico que murió tras ser atacado por un tigre

La noticia también generó repercusiones en el Yorkshire Wildlife Park, que expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima. “Nos gustaría agradecer a todas las personas que han expresado su preocupación tras el trágico incidente. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida”, señaló el parque en un comunicado publicado en Instagram.