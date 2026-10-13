Champions League: caída de Inter pese al doblete de Lautaro Martínez, triunfo de Atlético Madrid y goleada de Barcelona
El conjunto italiano perdió 4-3 ante Brujas en un partidazo en Milán. En España, el equipo de Diego Simeone superó 2-0 al Manchester United con presencia argentina, mientras que el club catalán dio vuelta el resultado en Turquía y venció 4-1 al Galatasaray.
Resumen para apurados
- Este martes en Milán, Inter cayó 4-3 ante Brujas por la Champions League pese al doblete de Lautaro Martínez, en una jornada donde ganaron Atlético Madrid y Barcelona.
- Brujas superó al Inter con un triplete de Tresoldi, mientras que el Atlético de Simeone superó 2-0 al Manchester United y Barcelona remontó para golear 4-1 a Galatasaray.
- Los resultados reordenan la fase de liga del torneo continental, que continuará este miércoles con los atractivos duelos Manchester City-PSG y Roma frente a Real Madrid.
La fase de liga de la Champions League tuvo un martes cargado de goles. En Milán, Inter se quedó con las manos vacías pese a los dos tantos de Lautaro Martínez y cayó 4-3 frente a Brujas. Aunque el equipo italiano generó peligro en el arranque, los belgas fueron pura contundencia de la mano de Nicolò Tresoldi: el delantero abrió la cuenta de penal tras una falta de Hakan Çalhanoglu, y aunque Lautaro empató rápido asistido por Federico Dimarco, en el segundo tiempo se desmoronó el fondo local. Tresoldi aprovechó un error del arquero Josep Martínez, completó su triplete tras un rebote, Romeo Vermant estiró la diferencia y Ange-Yoan Bonny descontó sobre la hora para el 4-3 definitivo.
En Madrid, el Atlético de Diego Simeone se recuperó del tropiezo en el debut y le ganó 2-0 al Manchester United en el Metropolitano. Con Giuliano Simeone, Cristian Romero y Julián Álvarez desde el arranque —y Lisandro Martínez en la defensa inglesa—, el "Colchonero" se puso en ventaja rápido con un gol de Pablo Barrios. El partido se volcó a favor del local tras la expulsión de Leny Yoro en la visita. Pese a dos tiros en los palos de Alejandro Grimaldo y Álvarez, y un tanto anulado a Jonny Cardoso a instancias del VAR por mano previa, el equipo del "Cholo" liquidó el pleito sobre el cierre con un gol del ingresado Ademola Lookman.
En Estambul, Barcelona reaccionó a tiempo y goleó 4-1 al Galatasaray. Aunque arrancó abajo por el tanto de Alexey Batrakov, el equipo catalán empató antes del descanso con un gol de João Cancelo. En el complemento, el desequilibrio de Lamine Yamal destrabó el juego con dos asistencias para los tantos de Fermín López y Anthony Gordon, mientras que Karim Adeyemi selló la goleada.
En los otros partidos del martes, Arsenal goleó 3-0 al Lille, Bayern Múnich empató 3-3 ante Viking en Noruega, Villarreal venció 3-1 al Napoli, Leipzig superó 1-0 al PSV, Sporting de Lisboa le ganó 2-0 a Lens como visitante y Sabah derrotó 2-0 a Slavia Praga. La fecha continuará este miércoles con dos platos fuertes: Manchester City ante Paris Saint-Germain y Roma frente a Real Madrid.