Champions League: caída de Inter pese al doblete de Lautaro Martínez, triunfo de Atlético Madrid y goleada de Barcelona

En Madrid, el Atlético de Diego Simeone se recuperó del tropiezo en el debut y le ganó 2-0 al Manchester United en el Metropolitano. Con Giuliano Simeone, Cristian Romero y Julián Álvarez desde el arranque —y Lisandro Martínez en la defensa inglesa—, el "Colchonero" se puso en ventaja rápido con un gol de Pablo Barrios. El partido se volcó a favor del local tras la expulsión de Leny Yoro en la visita. Pese a dos tiros en los palos de Alejandro Grimaldo y Álvarez, y un tanto anulado a Jonny Cardoso a instancias del VAR por mano previa, el equipo del "Cholo" liquidó el pleito sobre el cierre con un gol del ingresado Ademola Lookman.