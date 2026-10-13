Política

Jaldo, sobre la reunión con Santilli: "Bajo ningún punto de vista se tocó el tema electoral"

El gobernador dijo que el encuentro estuvo enmarcado en la relación de diálogo institucional con la Nación. Planteó “la agilización en el pago de obras nacionales” que están en ejecución en Tucumán.

EN RUEDA DE PRENSA. El gobernador Jaldo, junto a su gabinete, en Casa de Gobierno. Foto de Comunicación Pública
EN RUEDA DE PRENSA. El gobernador Jaldo, junto a su gabinete, en Casa de Gobierno. Foto de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo aclaró en Tucumán que su reunión con Diego Santilli fue institucional para agilizar fondos de obras y descartó tratar temas electorales.
  • El encuentro se dio en el marco del diálogo con el gobierno de Javier Milei para destrabar pagos demorados de obras públicas nacionales en ejecución en la provincia.
  • La gestión busca asegurar la continuidad de la infraestructura local mientras Jaldo equilibra su relación con la Casa Rosada frente al escenario político venidero.
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Temas Osvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánDiego SantilliJavier MileiElecciones 2027
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