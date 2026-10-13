Jaldo, sobre la reunión con Santilli: "Bajo ningún punto de vista se tocó el tema electoral"

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo aclaró en Tucumán que su reunión con Diego Santilli fue institucional para agilizar fondos de obras y descartó tratar temas electorales.
- El encuentro se dio en el marco del diálogo con el gobierno de Javier Milei para destrabar pagos demorados de obras públicas nacionales en ejecución en la provincia.
- La gestión busca asegurar la continuidad de la infraestructura local mientras Jaldo equilibra su relación con la Casa Rosada frente al escenario político venidero.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium