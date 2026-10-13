Martes 13: qué significa, por qué se lo relaciona con la mala suerte y cuáles son las supersticiones más conocidas

Por qué el martes 13 se considera un día de mala suerte

La asociación entre el martes y la mala fortuna tiene una explicación vinculada con la mitología romana. El nombre del día remite a Marte, el dios de la guerra, relacionado con los enfrentamientos, la violencia y la destrucción. Con el paso del tiempo, esa figura contribuyó a que el martes adquiriera una connotación negativa en distintas tradiciones culturales.