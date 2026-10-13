Martes 13: qué significa, por qué se lo relaciona con la mala suerte y cuáles son las supersticiones más conocidas

Resumen para apurados
- La sociedad argentina conmemora este martes 13 una arraigada superstición de mala suerte que lleva a posponer viajes o bodas por temores culturales.
- El mito surge del dios romano Marte y la caída de Constantinopla, sumado al simbolismo religioso negativo del número 13 en la tradición cristiana.
- Aunque carece de base científica, la creencia persiste en la cultura popular debido a sesgos psicológicos y tradiciones transmitidas entre generaciones.
Este martes 13 de octubre de 2026 vuelve a instalarse una de las creencias populares más arraigadas en la Argentina y otros países. La fecha está asociada con los malos presagios y lleva a muchas personas a evitar viajes, casamientos o decisiones importantes. Aunque la superstición tiene raíces históricas y mitológicas, no existe evidencia científica de que este día traiga mala suerte.
Por qué el martes 13 se considera un día de mala suerte
La asociación entre el martes y la mala fortuna tiene una explicación vinculada con la mitología romana. El nombre del día remite a Marte, el dios de la guerra, relacionado con los enfrentamientos, la violencia y la destrucción. Con el paso del tiempo, esa figura contribuyó a que el martes adquiriera una connotación negativa en distintas tradiciones culturales.
Otra referencia histórica es la caída de Constantinopla, ocurrida el 29 de mayo de 1453, cuando las tropas otomanas conquistaron la ciudad y pusieron fin al Imperio bizantino. El acontecimiento ocurrió un martes y suele mencionarse como uno de los antecedentes que reforzaron la superstición en Grecia y otras regiones de Europa oriental.
Por su parte, el número 13 ya tenía una reputación desfavorable en diferentes creencias religiosas y populares. La combinación de ambos elementos dio origen a una fecha que, para muchas personas, representa un día que conviene atravesar con precaución.
Qué significa el número 13 y por qué se lo vincula con la mala suerte
El número 13 tiene una fuerte carga simbólica en parte de la tradición cristiana. Una de las referencias más conocidas es la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus 12 apóstoles. La interpretación popular relaciona la presencia de 13 personas con los acontecimientos que precedieron a la crucifixión.
También se suele mencionar el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que describe a una bestia asociada con el mal. Estas referencias contribuyeron a consolidar la imagen negativa del número en el imaginario occidental.
La superstición trascendió el ámbito religioso y llegó a la vida cotidiana. En algunos edificios, por ejemplo, se evita identificar un piso con el número 13, mientras que ciertas personas prefieren no organizar reuniones con 13 comensales alrededor de una misma mesa.
En la Argentina, además, el número 13 es conocido popularmente como la yeta en la tabla de los sueños, utilizada para relacionar imágenes y situaciones con números vinculados a las apuestas de lotería.
Cuáles son las supersticiones más comunes del martes 13
La creencia en la mala suerte dio lugar a una serie de costumbres que todavía se mantienen en distintos lugares. Entre las más conocidas están:
- Evitar casamientos: algunas parejas prefieren no celebrar su boda durante esta fecha por temor a que sea un mal augurio para la relación.
- Postergar viajes: hay quienes consideran que iniciar un recorrido un martes 13 puede traer contratiempos.
- No tomar decisiones importantes: ciertas personas evitan firmar contratos, mudarse o comenzar proyectos durante la jornada.
- Evitar el número 13: en algunos hoteles, edificios y medios de transporte se omite esta cifra en habitaciones, pisos o asientos.
- No reunir a 13 personas en una mesa: la costumbre se relaciona con la interpretación popular de la Última Cena.
¿El martes 13 realmente trae mala suerte?
No existe evidencia científica que demuestre que el martes 13 sea más desafortunado que cualquier otro día del calendario. Su reputación responde a creencias transmitidas durante generaciones, interpretaciones religiosas y asociaciones culturales que se mantienen vigentes.
La psicología también permite comprender por qué estas supersticiones perduran: cuando alguien espera que ocurra algo negativo, puede prestar más atención a los inconvenientes que aparecen durante esa jornada y relacionarlos con la fecha, mientras que deja pasar inadvertidos los acontecimientos positivos.