Tan Biónica canceló su show a los 40 minutos por una lluvia torrencial y desató la furia de sus fans

La tormenta que paró todo

Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba sobre la lista de temas, los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo nocturno sobre el Arena Asunción, anticipando el inminente cambio de tiempo. En cuestión de minutos, lo que inició como una llovizna tenue se transformó en una tormenta feroz con intensas ráfagas de viento y caída masiva de agua. El agua empezó a ingresar al escenario comprometiendo los equipos técnicos, el cableado y la seguridad física de los músicos y el personal de producción. Ante el peligro latente por los rayos eléctricos en las inmediaciones, la banda debió interrumpir la presentación tras tocar apenas cuatro canciones y refugiarse en los bastidores.