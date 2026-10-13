Tan Biónica canceló su show a los 40 minutos por una lluvia torrencial y desató la furia de sus fans

Resumen para apurados
- Tan Biónica canceló el sábado su recital en el Arena Asunción de Paraguay a los 40 minutos de iniciado debido a una lluvia torrencial que generó riesgos de seguridad.
- El agua inundó el escenario y afectó equipos técnicos tras cuatro canciones. La productora descartó reprogramar la fecha o reembolsar las entradas vendidas.
- La decisión desató el enojo masivo de los fanáticos en redes, mientras el cantante Chano Moreno Charpentier prometió brindar una pronta revancha en el país.
Entre dos y dos horas y media son las previstas para que “El problema del amor”, “El alma en el camino” y “Mil Días” puedan progresar con paciencia y el público pueda disfrutar de un espectáculo en el que se combinan los clásicos con los nuevos lanzamientos de Tan Biónica que completan un repertorio amplísimo. Sin embargo, la banda apenas pudo abarcar las estrofas de “Ella” y “Biutiful” luego de que una lluvia torrencial obligara a parar el concierto en 40 minutos en Paraguay.
Tan Biónica tenía prevista su presentación del sábado en el Arena Asunción del Paraguay cuando las alertas climáticas se materializaron sobre el escenario y entre el público. El feroz temporal que amenaza a la región del Litoral se hizo presente y obligó a la banda a detener el concierto de forma definitiva luego de alcanzar a tocar unos 40 minutos. La agrupación no previó un próximo show, mientras que la decisión generó el descontento de miles de seguidores que esperaban su regreso.
Inicio a pura fiesta e ilusión
El recital de Tan Biónica, que forma parte de la gira de presentación de su último álbum “El regreso” publicado en noviembre de 2025, había comenzado con entusiasmo a las 21:40 con una proyección de pantallas del escenario. Las imágenes mostraban a una figura que sobrevolaba Asunción, en una puesta que anticipó la aparición de Chano Moreno Charpentier sobre la pasarela.
Aquel inicio imponente dio paso inmediato a los primeros acordes de “Santa María”, encendiendo a los miles de fanáticos que colmaron el predio tras una larga espera. La adrenalina se multiplicó al instante con la llegada de “Ella”, una de las canciones más aclamadas de la noche, seguida por la sensibilidad de “Perdida” y el ritmo contagioso de “Arruinarse”. Durante esos primeros pasajes del recital, el clima sobre la tarima era festivo: Chano y sus compañeros conectaban intensamente con la multitud en lo que prometía ser una de las fechas más memorables del tour internacional.
La tormenta que paró todo
Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba sobre la lista de temas, los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo nocturno sobre el Arena Asunción, anticipando el inminente cambio de tiempo. En cuestión de minutos, lo que inició como una llovizna tenue se transformó en una tormenta feroz con intensas ráfagas de viento y caída masiva de agua. El agua empezó a ingresar al escenario comprometiendo los equipos técnicos, el cableado y la seguridad física de los músicos y el personal de producción. Ante el peligro latente por los rayos eléctricos en las inmediaciones, la banda debió interrumpir la presentación tras tocar apenas cuatro canciones y refugiarse en los bastidores.
Luego de un tenso intervalo de deliberación entre los organizadores y la productora Garzia Group, se comunicó oficialmente la suspensión definitiva del concierto por razones de fuerza mayor. La noticia cayó como un balde de agua fría para los asistentes, desencadenando una ola de indignación en redes sociales al confirmarse que no habrá reprogramación de la fecha ni reembolso del dinero, bajo el argumento de que el grupo ya había ejecutado una parte del espectáculo.
Un cierre caótico y la promesa de Chano
La velada culminó de forma caótica con miles de espectadores desconcentrando bajo una lluvia torrencial que anegó las calles aledañas al estadio. Entre impermeables improvisados y la frustración de haberse quedado sin escuchar clásicos como “Obsesionaria en La Mayor”, la masa de seguidores se retiró del lugar.
Para calmar las aguas, Chano Moreno Charpentier recurrió a su cuenta oficial de X (ex Twitter) para expresar sus disculpas aunque no hubo mayores definiciones: “Fue muy triste no poder seguir tocando anoche. Estábamos viviendo uno de los mejores shows de la gira y no se pudo seguir. Tocamos todo lo que pudimos, pero ya se estaba poniendo muy inseguro para ustedes y para nosotros. Seguramente haya revancha muy muy pronto. Lo sentimos y los queremos mucho”.