Quién era el joven argentino que murió arrollado por un camión en Punta Cana

Con la moto en el suelo, el camión continuó y su rueda trasera pasó por encima del cuerpo de García, ocasionándole la muerte de forma inmediata. Enseguida se presentó personal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y un médico forense. Luego de ser trasladado desde Punta Cana, se le realizó una autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís.