Quién era el joven argentino que murió arrollado por un camión en Punta Cana

Resumen para apurados
- El argentino Roberto Farías García (30) murió el viernes en Punta Cana tras ser arrollado en su moto por un camión que realizó una maniobra indebida en contramano.
- El joven, oriundo de Pergamino, vivía allí con su pareja. Al intentar esquivar el vehículo cayó al asfalto y fue aplastado por las ruedas traseras del camión.
- La justicia dominicana investiga el hecho mientras la familia busca testigos para evitar la impunidad y organiza la repatriación de los restos hacia la Argentina.
El viernes por la tarde, mientras un argentino circulaba en motocicleta por la localidad de Verón, zona turística de República Dominicana, fue arrollado por un camión que transportaba piedras. El joven vivía en el país centroamericano con su pareja, quien, desde las redes sociales, pidió buscar testigos del accidente para dar con más pruebas sobre el fallecimiento de su novio.
El joven que murió tenía 30 años y fue identificado como Roberto Farías García. Se trasladaba por el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en las cercanías de la intersección con Domingo Maíz. García era oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina, pero se había trasladado junto a su novia a República Dominicana, donde se habían instalado.
Qué pasó con el argentino que murió en Punta Cana
Según se pudo reconstruir de forma preliminar, García habría intentado evitar chocar contra el camión en un principio. En una maniobra que se explicó como peligrosa, pero que aún no se detalló en profundidad, el camionero habría puesto su vehículo en el sentido contrario al que circulaba García. Cuando el argentino intentó frenar, terminó en el pavimento, sin tiempo para apartarse.
Con la moto en el suelo, el camión continuó y su rueda trasera pasó por encima del cuerpo de García, ocasionándole la muerte de forma inmediata. Enseguida se presentó personal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y un médico forense. Luego de ser trasladado desde Punta Cana, se le realizó una autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís.
El pedido de la familia del argentino fallecido en Punta Cana
Farías García fue descrito como una persona “llena de sueños, de vida y de amor por los suyos”.
Luego de la autopsia, la repatriación del joven a Argentina quedará a cargo de la familia. Las autoridades dejaron abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que perdió la vida el argentino de 30 años. Su familia, en tanto, exigió justicia y pidió que, en caso de tener más información, se pongan en contacto para darla a conocer.
“Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert”, escribió su pareja en redes sociales. Pidió que su nombre no quede en el olvido y que no haya impunidad para el responsable del accidente.
Los tres números que dejó la familia para contactarse pertenecen todos a República Dominicana: 829-282-6790, 849-405-7614 y 829-267-1954.