Tragedia en la ruta 9: dos policías murieron en un choque cerca de Benjamín Paz

Resumen para apurados
- Dos policías tucumanos murieron esta mañana en la ruta 9, cerca de Benjamín Paz, tras chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión con acoplado.
- Las víctimas iban en una Peugeot Partner e impactaron contra un Iveco. Dos personas resultaron heridas y la Justicia investiga las causas bajo la carátula de homicidio culposo.
- El siniestro reaviva la preocupación por la inseguridad vial en las rutas de Tucumán y genera conmoción institucional por la pérdida de dos integrantes de la fuerza.
Un trágico siniestro vial se produjo sobre la ruta nacional 9, en cercanías del destacamento de Benjamín Paz. Dos efectivos de la Policía de Tucumán murieron luego de que la camioneta en la que viajaban chocara contra un camión con acoplado. Otras dos personas resultaron heridas.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 1351. Los policías fallecidos fueron identificados como el cabo Nicolás Aráoz, quien conducía la Peugeot Partner, y su compañero Ulises Acosta.
En el otro vehículo involucrado, un camión Iveco S-Way con acoplado, viajaba un hombre de 52 años. Por el momento, no se informaron detalles sobre la mecánica del impacto ni sobre las circunstancias que desencadenaron la colisión.
Tras el choque, personal de Criminalística Norte trabajó en el lugar para realizar las pericias y establecer cómo ocurrió el siniestro.
Por disposición de la Justicia, ambos vehículos quedaron secuestrados para los estudios correspondientes. La causa fue caratulada como homicidio culposo y, hasta el momento, no se ordenaron medidas privativas de la libertad contra el conductor del camión.
La tragedia vuelve a poner el foco en la siniestralidad vial en las rutas tucumanas y golpea especialmente a la fuerza policial, por la muerte de dos de sus integrantes en un mismo accidente.