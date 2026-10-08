EspectáculosFamosos

Pata Villanueva reapareció en público a cinco años de su grave accidente: así luce hoy

Pata Villanueva cumplió 75 años y volvió a mostrarse públicamente junto a sus hijos. La exvedette continúa con su recuperación luego del grave accidente que sufrió en 2021 y que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva reapareció en público a cinco años de su grave accidente: así luce hoy
Pata Villanueva reapareció en público a cinco años de su grave accidente: así luce hoy
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pata Villanueva reapareció públicamente junto a sus hijos para celebrar sus 75 años, en plena recuperación tras el grave accidente que sufrió en 2021.
  • En febrero de 2021, la exvedette cayó por las escaleras en Punta del Este y sufrió una fractura de cráneo; hoy continúa en silla de ruedas con parálisis parcial.
  • Pese a las secuelas motrices y sucesivas complicaciones médicas, Villanueva mantiene buen ánimo y sigue adelante con su rehabilitación junto a su entorno íntimo.
Resumen generado con IA

A cinco años del accidente que cambió su vida, Pata Villanueva reapareció en público para celebrar sus 75 años junto a sus hijos. La exvedette atraviesa una recuperación que, según contó la periodista Fernanda Iglesias, todavía presenta importantes dificultades físicas, aunque mantiene un buen estado de ánimo.

La imagen del festejo familiar permitió volver a verla acompañada por sus hijos Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini. La postal fue compartida en medio de un proceso marcado por distintas complicaciones de salud y una extensa rehabilitación.

Según detalló Iglesias, Pata Villanueva vive actualmente en su casa con una persona que se ocupa de cuidarla. Además, permanece en silla de ruedas y presenta una parálisis en un brazo y una pierna.

“Ella vive con una señora que la cuida en su casa. Tiene un brazo y una pierna paralizada, está en silla de ruedas”, contó Fernanda Iglesias.

La periodista también señaló que, pese a las dificultades físicas que todavía atraviesa, Pata se encuentra bien de ánimo y continúa acompañada por su familia.

El grave accidente que sufrió Pata Villanueva

El episodio que marcó un antes y un después en la vida de Pata Villanueva ocurrió en febrero de 2021, cuando cayó por las escaleras de su casa en Punta del Este.

Como consecuencia del accidente sufrió una fractura de cráneo y quedó al borde de la muerte. Fue trasladada al Sanatorio Cantegrill de Uruguay, donde permaneció internada durante un largo período y debió atravesar varias intervenciones.

Pata Villanueva reapareció en público a cinco años de su grave accidente: así luce hoy

Después de la etapa crítica comenzó un extenso proceso de rehabilitación, que se desarrolló lentamente y estuvo acompañado por distintas complicaciones.

Las complicaciones de salud de Pata Villanueva

En los últimos años, la exvedette volvió a atravesar diferentes problemas de salud que requirieron nuevas internaciones.

Entre las complicaciones mencionadas se encuentran infecciones urinarias, hemorragias digestivas y una infección intrahospitalaria, situaciones que obligaron a mantenerla bajo atención médica y generaron preocupación entre sus familiares y allegados.

A pesar de todo lo ocurrido desde aquel accidente, Pata continúa con su recuperación y permanece cerca de sus hijos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
1

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales
2

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes
5

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Más Noticias
Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Comentarios