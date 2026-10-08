Pata Villanueva reapareció en público a cinco años de su grave accidente: así luce hoy

Resumen para apurados
- Pata Villanueva reapareció públicamente junto a sus hijos para celebrar sus 75 años, en plena recuperación tras el grave accidente que sufrió en 2021.
- En febrero de 2021, la exvedette cayó por las escaleras en Punta del Este y sufrió una fractura de cráneo; hoy continúa en silla de ruedas con parálisis parcial.
- Pese a las secuelas motrices y sucesivas complicaciones médicas, Villanueva mantiene buen ánimo y sigue adelante con su rehabilitación junto a su entorno íntimo.
A cinco años del accidente que cambió su vida, Pata Villanueva reapareció en público para celebrar sus 75 años junto a sus hijos. La exvedette atraviesa una recuperación que, según contó la periodista Fernanda Iglesias, todavía presenta importantes dificultades físicas, aunque mantiene un buen estado de ánimo.
La imagen del festejo familiar permitió volver a verla acompañada por sus hijos Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini. La postal fue compartida en medio de un proceso marcado por distintas complicaciones de salud y una extensa rehabilitación.
Según detalló Iglesias, Pata Villanueva vive actualmente en su casa con una persona que se ocupa de cuidarla. Además, permanece en silla de ruedas y presenta una parálisis en un brazo y una pierna.
“Ella vive con una señora que la cuida en su casa. Tiene un brazo y una pierna paralizada, está en silla de ruedas”, contó Fernanda Iglesias.
La periodista también señaló que, pese a las dificultades físicas que todavía atraviesa, Pata se encuentra bien de ánimo y continúa acompañada por su familia.
El grave accidente que sufrió Pata Villanueva
El episodio que marcó un antes y un después en la vida de Pata Villanueva ocurrió en febrero de 2021, cuando cayó por las escaleras de su casa en Punta del Este.
Como consecuencia del accidente sufrió una fractura de cráneo y quedó al borde de la muerte. Fue trasladada al Sanatorio Cantegrill de Uruguay, donde permaneció internada durante un largo período y debió atravesar varias intervenciones.
Después de la etapa crítica comenzó un extenso proceso de rehabilitación, que se desarrolló lentamente y estuvo acompañado por distintas complicaciones.
Las complicaciones de salud de Pata Villanueva
En los últimos años, la exvedette volvió a atravesar diferentes problemas de salud que requirieron nuevas internaciones.
Entre las complicaciones mencionadas se encuentran infecciones urinarias, hemorragias digestivas y una infección intrahospitalaria, situaciones que obligaron a mantenerla bajo atención médica y generaron preocupación entre sus familiares y allegados.
A pesar de todo lo ocurrido desde aquel accidente, Pata continúa con su recuperación y permanece cerca de sus hijos.