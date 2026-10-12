Alerta amarilla en el NOA: qué zonas están bajo riesgo por vientos de hasta 100 km/h este lunes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes por vientos de hasta 100 km/h en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán debido a un temporal.
- El fenómeno sucede a una jornada dominical marcada por nevadas cordilleranas. Las ráfagas afectarán con mayor intensidad a las zonas puneñas y serranas durante la tarde.
- Las autoridades difundieron medidas de precaución ante el riesgo de daños materiales e interrupciones en la circulación y las actividades cotidianas de la región.
Los fenómenos climáticos intensos que afectan al Noroeste Argentino varían uno del otro en cuestión de un día. Mientras que las alertas se elevaban por nevadas este domingo, el lunes los avisos se mantienen por vientos de hasta 100 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional demostró un cambio en el panorama meteorológico donde Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán se encuentran entre los más afectados.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que cuatro provincias del NOA se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por vientos intensos. Hasta ayer La Rioja y Catamarca se encontraban entre las alertas por nieve, donde los acumulados llegarían hasta los 30o centímetros. Sin embargo, el escenario de este lunes contrasta con ráfagas que podrían provocar daños e interrumpir las actividades cotidianas.
Alerta amarilla por vientos en el NOA
En la provincia de Jujuy, la prevención se concentra en la zona puneña y en sectores como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. Las ráfagas más intensas están previstas entre las 12 y las 18 horas, mientras que en la franja cordillerana el aviso se extenderá hasta el final del día.
Salta, Catamarca y Tucumán también permanecen en la zona de impacto por vientos extremos. En Salta, las áreas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate, San Carlos y la Cordillera registrarán velocidades de 50 a 70 km/h, con ráfagas que superarían los 100 km/h durante la tarde. En Catamarca, las zonas afectadas abarcan la Puna y Cordillera de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María; mientras que en Tucumán el aviso rige sobre la zona serrana de Tafí del Valle.
- Tucumán (San Miguel de Tucumán): La capital tucumana presenta una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 13 °C. Durante la mañana, tarde y noche se estima una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, con vientos moderados provenientes del norte y noreste.
- Salta (Capital): La jornada cuenta con una temperatura máxima estimada de 20 °C y una mínima de 11 °C. La probabilidad de lluvias se ubica entre el 10% y el 40%, registrándose vientos del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h hacia la noche.
- Jujuy (San Salvador de Jujuy): Se prevé una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C. La probabilidad de precipitación ronda entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde, disminuyendo por la noche.
- Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca): Se aguarda una máxima de 21 °C y una mínima de 14 °C. Por la tarde se esperan las ráfagas más notorias en la capital provincial, alcanzando velocidades de entre 42 y 50 km/h.
1. Evitá salir: Permanecé en construcciones cerradas salvo que resulte indispensable desplazarte.
2. Asegurá objetos: Retirá o sujetá elementos que puedan ser arrastrados por las ráfagas, tales como macetas, sillas de exterior o toldos.
3. Cerrá la vivienda: Mantené cerradas puertas y ventanas, y procurá mantenerte alejado de ellas.
4. Evitá zonas de riesgo: No te refugies ni permanezcas debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes de luz.
5. Precaución al conducir: Si debés circular en vehículo, extremá los cuidados por la posible presencia de objetos en la calzada o vientos cruzados en rutas.