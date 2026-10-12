SociedadClima y ecología

Alerta amarilla en el NOA: qué zonas están bajo riesgo por vientos de hasta 100 km/h este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para cuatro provincias del NOA tras el paso de un temporal invernal.

Rige la alerta por vientos en el NOA.
Rige la alerta por vientos en el NOA. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes por vientos de hasta 100 km/h en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán debido a un temporal.
  • El fenómeno sucede a una jornada dominical marcada por nevadas cordilleranas. Las ráfagas afectarán con mayor intensidad a las zonas puneñas y serranas durante la tarde.
  • Las autoridades difundieron medidas de precaución ante el riesgo de daños materiales e interrupciones en la circulación y las actividades cotidianas de la región.
Resumen generado con IA

Los fenómenos climáticos intensos que afectan al Noroeste Argentino varían uno del otro en cuestión de un día. Mientras que las alertas se elevaban por nevadas este domingo, el lunes los avisos se mantienen por vientos de hasta 100 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional demostró un cambio en el panorama meteorológico donde Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán se encuentran entre los más afectados.   

Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes

Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que cuatro provincias del NOA se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por vientos intensos. Hasta ayer La Rioja y Catamarca se encontraban entre las alertas por nieve, donde los acumulados llegarían hasta los 30o centímetros. Sin embargo, el escenario de este lunes contrasta con ráfagas que podrían provocar daños e interrumpir las actividades cotidianas.   

Alerta amarilla por vientos en el NOA

En la provincia de Jujuy, la prevención se concentra en la zona puneña y en sectores como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. Las ráfagas más intensas están previstas entre las 12 y las 18 horas, mientras que en la franja cordillerana el aviso se extenderá hasta el final del día.   

Salta, Catamarca y Tucumán también permanecen en la zona de impacto por vientos extremos. En Salta, las áreas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate, San Carlos y la Cordillera registrarán velocidades de 50 a 70 km/h, con ráfagas que superarían los 100 km/h durante la tarde. En Catamarca, las zonas afectadas abarcan la Puna y Cordillera de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María; mientras que en Tucumán el aviso rige sobre la zona serrana de Tafí del Valle.   

  • Tucumán (San Miguel de Tucumán): La capital tucumana presenta una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 13 °C. Durante la mañana, tarde y noche se estima una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, con vientos moderados provenientes del norte y noreste.   
  • Salta (Capital): La jornada cuenta con una temperatura máxima estimada de 20 °C y una mínima de 11 °C. La probabilidad de lluvias se ubica entre el 10% y el 40%, registrándose vientos del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h hacia la noche.   
  • Jujuy (San Salvador de Jujuy): Se prevé una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C. La probabilidad de precipitación ronda entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde, disminuyendo por la noche.   
  • Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca): Se aguarda una máxima de 21 °C y una mínima de 14 °C. Por la tarde se esperan las ráfagas más notorias en la capital provincial, alcanzando velocidades de entre 42 y 50 km/h.   

1. Evitá salir: Permanecé en construcciones cerradas salvo que resulte indispensable desplazarte.

2. Asegurá objetos: Retirá o sujetá elementos que puedan ser arrastrados por las ráfagas, tales como macetas, sillas de exterior o toldos.

3. Cerrá la vivienda: Mantené cerradas puertas y ventanas, y procurá mantenerte alejado de ellas.

4. Evitá zonas de riesgo: No te refugies ni permanezcas debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes de luz.

5. Precaución al conducir: Si debés circular en vehículo, extremá los cuidados por la posible presencia de objetos en la calzada o vientos cruzados en rutas.

Temas TucumánSaltaCatamarcaJujuyServicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Alerta por el Súper Niño: el SMN advierte que el fenómeno seguirá intensificándose hacia fin de año

Alerta por el "Súper Niño": el SMN advierte que el fenómeno seguirá intensificándose hacia fin de año

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

Lo más popular
El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
1

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
2

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán
4

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia
5

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí
3

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ
4

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

La confianza no posa para las fotos
5

La confianza no posa para las fotos

Más Noticias
Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Comentarios