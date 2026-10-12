Alerta amarilla en el NOA: qué zonas están bajo riesgo por vientos de hasta 100 km/h este lunes

Tucumán (San Miguel de Tucumán): La capital tucumana presenta una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 13 °C . Durante la mañana, tarde y noche se estima una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, con vientos moderados provenientes del norte y noreste .

Salta (Capital): La jornada cuenta con una temperatura máxima estimada de 20 °C y una mínima de 11 °C . La probabilidad de lluvias se ubica entre el 10% y el 40%, registrándose vientos del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h hacia la noche .

Jujuy (San Salvador de Jujuy): Se prevé una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 12 °C . La probabilidad de precipitación ronda entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde, disminuyendo por la noche .